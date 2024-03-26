"Даремно вони себе так поводять": Лукашенко обговорив із військовими можливий напад на НАТО (відео)

Олександр Лукашенко поговорив із командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком. Політик поцікавився, чи зможе військовий утримати Сувалкський коридор за допомогою своїх військ.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко 26 березня обговорив із військовими можливий напад на Сувалкський коридор. Відповідне відео опубліковано на Telegram-каналі "Пул першого".

Лукашенко поговорив із командувачем Північно-Західного оперативного командування Олександром Науменком.

На опублікованих кадрах політик цікавиться у військових шириною Сувалкського коридору, про який деякі "вони" весь час "варнякають".

"Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам... І частину Польщі ти прихоплюєш", — сказав Лукашенко, дізнавшись, що ширина коридору становить 42 кілометри по прямій.

Пізніше Лукашенко цікавиться у Науменка, чи зможе він утримати цю територію "своїми військами". Військовий запевняє, що всі дії сплановані, а питання бойової готовності відпрацьовуються. Ба більше, готується особовий склад.

Примітно, Лукашенко тримає на руках білого собаку породи шпіц.

Олександр Лукашенко про захоплення Сувалкського коридору

Що таке Сувалкський коридор

Територія на кордоні між Литвою і Польщею, через яку країни Балтії з'єднані з рештою ЄС. Цей регіон розташований між Калінінградською областю РФ і Білоруссю.

Сувалкський коридор Фото: Вiкiпедiя

Зазначимо, що ще в серпні 2023 року Лукашенко говорив, що Білорусь не буде захоплювати Сувалкський коридор. Політик тоді заявив, що територією РБ буде переміщати свої військові підрозділи так, як вважатиме за потрібне, виходячи з досвіду "вагнерівців".

Нагадаємо, що вже нещодавно Лукашенко також зажадав знищувати порушників кордонів з інших країн. За словами білоруського політика, будь-яка провокація буде припинятися збройним шляхом, адже порушники розуміють тільки силу. Якщо "жувати соплі", то це може призвести до наслідків у майбутньому.