"Пусть попробует": в МИД Польши отреагировали на слова Лукашенко о подготовке к войне

Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны Минска, глава польского дипломатического ведомства Радослав Сикорский сказал: "Посмотрим, кто выиграет".

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление Александра Лукашенко о подготовке Беларуси к войне. Об этом пишет белорусский портал "Зеркало".

Сообщается, что Сикорский прибыл в Брюссель, где проходит заседание глав МИД НАТО. Перед началом встречи польский дипломат ответил на вопрос журналиста касательно высказывания Лукашенко.

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"Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет" — сказал Сикорский.

В публикации также упоминается о том, что Сикорский общался с Лукашенко за полтора месяца до президентских выборов в Беларуси 2010 года. Тогда он вместе с немецким коллегой Гидо Вестервелле пытался убедить белорусского политика провести честное голосование, обещая взамен поддержку ЕС.

Как отмечают журналисты, впоследствии Сикорский вспоминал, что переговоры шли тяжело. По словам польского министра, Лукашенко "доминантная личность" и "склонен к двуличию".

Подготовка Беларуси к войне: что сказал Лукашенко

Напомним, 2 апреля во время поездки в Гродно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, однако Минск усилено проводит необходимую подготовку и вооружает военные подразделения.

"Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал", — сказал политик.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси хотят "построить свое мирное будущее" и "настроены только на созидание".

В свою очередь майор ВСУ Максим Жорин заявил, что после заявления Лукашенко о наращивании военной мощи Беларуси любые учения при участии белорусских военнослужащих следует рассматривать как подготовку к будущему участию Минска к войне с Украиной и Европой.