"Один из последних сигналов": Лукашенко может готовиться к войне с Украиной и ЕС, – майор ВСУ

По словам майора Максима Жорина, Кремль всегда любил вести войны "ненужными" для Владимира Путина людьми и белорусы, в представлении РФ, являются абсолютно законным "ресурсом".

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После заявления Александра Лукашенко о наращивании военной мощи Республики Беларусь любые учения при участии белорусских военнослужащих следует рассматривать как подготовку к будущему участию Минска к войне с Украиной и Европой. Такое мнение высказал майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале 2 апреля.

Офицер отметил, что со слов Лукашенко не следует, что завтра начнется наступление из Беларуси на Киев, однако следует учитывать, что с территории этой страны с первых дней полномасштабной войны летели ракеты на Украину.

"Кремль всегда любил воевать "ненужными" для Путина людьми — от дебилов-коллаборационистов из ОРДЛО до бурятов. Почему бы не задействовать белорусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным "ресурсом", — заявил майор.

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Жорин подчеркнул, что Беларусь уже давно не является независимой страной, поэтому может быть использована Россией.

"Это, возможно, один из последних сигналов для испуганного Запада, что стоит уже собраться и готовиться к войне", — предположил военный.

Жорин об угрозе со строны Беларуси Фото: Скриншот

Что сказал Лукашенко

Напомним, 2 апреля во время поездки в Гродно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но в стране усилено проводится необходимая подготовка и вооружение военных подразделений.

"Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные", — сказал политик."

При этом Лукашенко подчеркнул, что в Минске хотят "построить свое мирное будущее" и "настроены только на созидание".

Ранее, 26 марта, Александр Лукашенко пообщался с командующим Северо-Западного оперативного командования Александром Науменко, поинтересовавшись шириной Сувалкского коридора, о котором "они" все время "вякают".