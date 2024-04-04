ЗС РФ запустили кілька хвиль дронів-камікадзе по Харкову: нові подробиці (фото, відео)

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що крім Новобаварського району, були удари по Салтівському району. Там будинки не зачепило, адже влучання припало на землю.

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Унаслідок атаки ЗС РФ на Харків у ніч на 4 квітня загинуло четверо осіб, а також близько 10 осіб дістали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, росіяни запустили в бік міста кілька хвиль дронів-камікадзе.

"Черговий терор окупантів проти мирного населення. Наслідки кількох хвиль ударів російських "Шахедів" по Харкову. Чотири людини загинули, щонайменше 10 отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки та будинки приватного сектору", — написав він.

Також Синєгубов поділився фото і відео з місця подій.

Наслідки удару по Харкову

Зазначимо, що "Суспільне Харків" також повідомило, що одне з влучань безпілотника в Харкові припало на 14-поверхівку. Було зруйновано квартири щонайменше на трьох поверхах і зовнішню стіну будинку. Так, на 10-му поверсі загинула жінка. Рятувальники понад годину не могли розпочати роботу, оскільки постійно надходила інформація про небезпеку нових ударів.

Крім того, мер міста Ігор Терехов повідомив журналістам, що по Харкову 5 безпілотниками. За його словами, окрім Новобаварського району, були удари по Салтівському району: будинки не зачепило — влучання припало на землю.

Наслідки удару по Харкову

Нагадаємо, речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Повітряні сили готові захистити повітряний простір України з боку Білорусі. За його словами, Україна вже довела всьому світу, що може проводити унікальні спеціальні операції, вражати як ворожі нафтопереробні заводи, так і об'єкти їхньої інфраструктури.