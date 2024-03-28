РФ во время атаки 22 марта повредила все энергоблоки двух украинских ТЭС, — ДТЭК

Исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук признал, что по стране очень серьезное разрушение, которое будет требовать даже не месяцев на восстановление.

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Из-за массированной ракетной атаки россиян 22 марта повреждения получили все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской теплоэлектростанций. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В частности он подтвердил, что украинская энергосистема 22 марта подверглась мощнейшему обстрелу с начала полномасштабного вторжения.

"Мы потеряли половину ранее установленной мощности. Две наши станции пострадали: Бурштынская и Ладыжинская. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все — на Ладыжинской ТЭС", — рассказал он.

Также топ-менеджер ДТЭК добавил, степень разрушения энергоблоков разная: от полной до более 50%. Сахарук назвал разрушение по всей стране очень серьезным, поскольку для восстановления нужны даже не месяцы. Некоторые блоки могут начать работу раньше, однако в целом речь идет о 6, 12, 24 месяцах или даже больше.

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Исполнительный директор ДТЭК пояснил, что после дефектации станет известно, какого оборудования не хватает. Сахарук отметил, что сейчас критически нужны трансформаторы.

"У нас есть некоторые запасы оборудования, однако его некуда ставить в связи с очень большими разрушениями. В определенных случаях необходимо строить блоки фактически с нуля", — рассказал Сахарук.

По состоянию на сейчас уже известно, что для закупки только большого разрушенного оборудования нужно около 200 миллионов долларов, также еще почти 80-100 млн долларов будут стоить восстановительные работы.

"Речь идет о колоссальном масштабе разрушений, поэтому компании не смогут восстановиться без поддержки международных доноров", — подчеркнул исполнительный директор.

Отметим, что 23 марта аналитики ISW в своем отчете предположили, что россияне умышленно нанесли массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы воспользоваться задержкой военной помощи стран Запада.

Также президент Украины Владимир Зеленский 22 марта обратился к партнерам из-за российской ракетной атаки и призвал предоставить нашей стране больше систем ПВО.