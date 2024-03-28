Массированный обстрел Украины 22 марта: целью ударов РФ был "тотальный блэкаут", — Галущенко

По словам министра энергетики Украины, Харьковщина имеет наибольший масштаб разрушений на объектах генерации и передачи электроэнергии. Только после того, как разберут завалы, можно будет оценить последствия и понять финансовые масштабы их ликвидации.

Related video

Российские оккупанты в пятницу, 22 марта, нанесли массированный удар по гражданским городам Украины. Целью вражеской атаки был полный блэкаут, а ущерб, нанесенный энергетике, до сих пор подсчитывают. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга в Харькове, передает корреспондент "Укринформа".

По его словам, в тот день противник атаковал тепловую генерацию и магистральные подстанции по всей стране.

"Непосредственное влияние почувствовали 12 областей. Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии. Более 150 средств поражения одновременно. В 2022-2023 годах мы насчитывали около ста средств поражения одновременно", — рассказал министр.

Галущенко добавил, что соответствующая атака повлияла на всю систему, однако она остается стабильной и целостной.

Министр отмечает, что целью российских ударов 22 марта было не просто попасть в какую-то ТЭЦ или подстанции, а именно "тотальный блэкаут государства".

"То, что мы жили без ограничений всю зиму, со светом и теплом — это не потому, что атаки не происходили. Они происходили, но имели более региональный характер", — заверил Галущенко.

Кроме того, как уточняет министр энергетики, наибольший масштаб разрушений на объектах генерации и передачи электроэнергии имеет Харьковщина.

"Сейчас мы еще не имеем полной верификации. Работают соответствующие службы 24 на 7, чтобы мы получили быстрый доступ к оборудованию. Разберем эти завалы, посмотрим, поймем последствия, поймем это в деньгах", — сказал Галущенко.

Он добавил, что по приблизительным подсчетам, речь может идти о миллиардах гривен.

Обстрел Украины 22 марта: что известно

Напомним, 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО уничтожила 55 БПЛА, 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиаракеты Х-59.

Российские цели атаковали украинскую энергетику. В Кабмине завили, что это была самая масштабная атака за последнее время.

Один из ударов ВС РФ нанесли по Харькову. В городе произошел блэкаут, но коммунальщики смогли запитать объекты гражданской инфраструктуры. План восстановления подачи электроэнергии в Харькове после удара уже разработан.

"Когда харьковчане получат электричество, пока неизвестно, но ремонтники работают круглосуточно", — заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, Фокус сообщал, что после атаки ВС РФ 22 марта самая сложная ситуация с электроснабжением в Харькове. Там обесточены 600 тысяч абонентов.

На Днепровской ГЭС специалисты запустили в работу часть оборудования, но станция все еще не способна вырабатывать электричество. Во Львовской и Винницкой областях запитали потребителей после аварийных работ.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему. Он заявил, что россияне во время утреннего обстрела 22 марта поразили 20 подстанций и электростанций в Украине.