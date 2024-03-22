По Харькову ударила 21 ракета: в городе продолжается блэкаут и есть перебои со связью, — ОВА

Часть жителей областного центра получили воду и тепло. В городе наблюдаются перебои со связью. Когда восстановят электроснабжение неизвестно.

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Харьковские энергетики сумели сохранить питание объектов критической инфраструктуры. Энергетическая система города все еще находится в состоянии блэкаута. У харьковчан нет света, когда восстановят электропитание пока не известно. О последствиях ракетного удара ВС РФ 22 марта глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Синегубов объяснил, что удалось сохранить работу критической инфраструктуры и отдельных важных объектов. Ремонтники работают над восстановлением электропитания и будут трудиться круглосуточно, — уверен чиновник. Точные сроки прекращения блэкаута он не сказал, чтобы не "информировать врага о наших планах".

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По словам главы ОВА, россияне запустили по Харькову 21 ракету, которые целенаправленно били именно по энергетике. Пока нет возможности возобновить работу сирен воздушной тревоги. Поэтому граждан будут предупреждать об угрозе с помощью СМС, — сказал чиновник.

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Некоторые детали относительно событий в Харькове рассказал городской голова Игорь Терехов. Мэр пояснил, что благодаря альтернативным источникам питания часть жителей получила воду. Также сумели подать тепло в 40 тыс. помещений — для этого использовали модульные котельные.

Граждане, которые до сих пор находятся без света, тепла, воды, могут прийти в 74 "пункта несокрушимости". В специальных палатках дети и взрослые получат бесплатный горячий обед, — заявил городской голова. По его словам, в палатках в течение последних 12 часов побывали около 3-4 тыс. человек. Также по городу будут курсировать 109 автобусов, которые заменяют неработающий электротранспорт.

Мэр также сообщил о ситуации в местах прилетов. В частности, удалось "практически потушить" пожары. Когда возобновят подачу электричества, информации нет.

"Сроки восстановления подачи электричества пока неизвестны. На местах ракетных ударов работают специалисты Укрэнерго", — сказал Терехов.

Отметим, Харьков пострадал во время массированного ракетно-дронового удара ВС РФ в ночь на 22 марта. Враг запустил по городу ракеты ЗРК С-300. В месте прилетов начались пожары, которые пытаются преодолеть спасатели. Олег Синегубов в первые часы после атаки рассказал, что враг целился по объектам энергетической инфраструктуры. Позже стало известно, что в областном центре произошел блэкаут, кроме того, появились перебои со связью. Пока известно об одном раненом мужчине — он в удовлетворительном состоянии, находится в больнице.

Напоминаем, во время массированной ночной атаки под удар РФ попали Киевщина, Винницкая область, Хмельницкая область и ряд центральных областей. Одной из целей россиян была Днепровская ГЭС. На опубликованных видео можно увидеть момент прямого попадания ракеты по сооружению. Энергетики заявили, что повреждены ГЭС-1 и ГЭС-2.