Масований обстріл України 22 березня: метою ударів РФ був "тотальний блекаут", — Галущенко

За словами міністра енергетики України, Харківщина має найбільший масштаб руйнувань на об'єктах генерації та передачі електроенергії. Лише після того, як розберуть завали, можна буде оцінити наслідки та зрозуміти фінансові масштаби їх ліквідації.

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Російські окупанти у пʼятницю, 22 березня, завдали масованого удару по цивільним містам України. Метою ворожої атаки був повний блекаут, а збитки, завдані енергетиці, досі підраховують. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу в Харкові, передає кореспондент "Укрінформу".

За його словами, того дня противник атакував теплову генерацію та магістральні підстанції по всій країні.

"Безпосередній вплив відчули 12 областей. Це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці з початку великої агресії. Більше ніж 150 засобів ураження одночасно. У 2022-2023 роках ми нараховували близько ста засобів ураження одночасно", — розповів міністр.

Галущенко додав, що відповідна атака вплинула на всю систему, проте вона залишається стабільною та цілісною.

Міністр наголошує, що метою російськиз ударів 22 березня було не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції, а саме "тотальний блекаут держави".

"Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом – це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер", — запевнив Галущенко.

Крім того, як уточнює міністр енергетики, найбільший масштаб руйнувань на об'єктах генерації та передачі електроенергії має Харківщина.

"Зараз ми ще не маємо повної верифікації. Працюють відповідні служби 24 на 7, щоб ми отримали найшвидше доступ до обладнання. Розберемо ці завали, подивимося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах", — сказав Галущенко.

Він додав, що за приблизними підрахунками, може йтися про мільярди гривень.

Обстріл України 22 березня: що відомо

Нагадаємо, 22 березня Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО знищила 55 БПЛА, 35 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаракети Х-59.

Російські цілі атакували українську енергетику. В Кабміні завили, що це була наймасштабніша атака за останній час.

Один з ударів ЗС РФ завдала по Харкову. У місті стався блекаут, але комунальники змогли заживити об'єкти цивільної інфраструктури. План відновлення подачі електроенергії в Харкові після удару вже розроблено.

"Коли харків'яни матимуть електрику, наразі невідомо, але ремонтники працюють цілодобово", — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що після атаки ЗС РФ 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів.

На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не здатна виробляти електрику. У Львівській і Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій і електростанцій в Україні.