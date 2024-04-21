Росіяни вдарили балістикою по Одещині: 4 людей постраждали

Вибухова хвиля й уламки від балістичних ракет пошкодили приватні будинки. Серед постраждалих — троє чоловіків і одна жінка.

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Після полудня 21 квітня російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині. Цілив знову по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури", — зазначив Кіпер.

Він пояснив, що вибухова хвиля й уламки від балістичних ракет пошкодили приватні будинки. В одному з них упала стеля, на подвір'ї іншої приватної ділянки сталося займання сіна.

"Відомо про 4 постраждалих унаслідок ракетного удару по Одещині. З них троє чоловіків і одна жінка. Медики надають усю необхідну допомогу", — уточнив Кіпер.

Голова Одеської ОВА також зазначив, що рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Перед вибухами, о 13:15, Повітряні сили ЗСУ та Сили оборони Півдня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Ракети летіли з Криму.

Що відомо про обстріли Одещини

До 17 години вечора 20 квітня в Одеській області оголошували сім повітряних тривог. Унаслідок ракетного удару по Одесі постраждала трирічна дитина, яку відправили до лікарні.

Як повідомляв Олег Кіпер, окупанти вдарили авіаракетами Х-59. Ракети пошкодили район приватної забудови, почалася пожежа, зруйновано газогін. Із одного з будинків у вогні врятували жінку з дитиною. Також було ще двоє постраждалих, яким не знадобилася медична допомога.

Зазначимо, що американський Інститут вивчення війні у звіті від 20 квітня попереджав, що росіяни в найближчі кілька тижнів активізують наступальні операції, а також інтенсивність ракетних атак, адже Україна відчуває гостру нестачу матеріально-технічних засобів і чекає на допомогу від США, що створює для росіян "вікно" можливостей.

На думку аналітиків, окупанти сподіваються зруйнувати українську енергосистему ракетними та дроновими атаками, щоб змусити Україну боротися з гуманітарною кризою паралельно з оборонними операціями.

Нагадаємо, 20 квітня російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова й область. У Вовчанську внаслідок міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Окупанти поцілили й у 9-поверхівку. Зруйновано третій підʼїзд споруди.

У цей же день Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики. Президент США закликав Сенат якомога швидше схвалити цей законопроєкт і відправити документ йому на підпис.