РФ посилить атаки у найближчі тижні, які Україна чекатиме допомоги від США, — ISW

Російські війська сподіваються зруйнувати українську енергосистему ракетними та дроновими атаками, щоб змусити Україну боротися з гуманітарною кризою паралельно з оборонними операціями.

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У найближчі кілька тижнів російські війська активізують наступальні операції, а також інтенсивність ракетних атак, адже Україна відчуває гостру нестачу матеріально-технічних засобів та чекає на допомогу від США, що створює для росіян "вікном" можливостей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 квітня 2024 року.

"Ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися обмеженим вікном до прибуття нової допомоги від США. Українські сили можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США", — йдеться у звіті.

Аналітики інституту пояснили, що допомога від США дозволить Україні стабілізувати фронт та призупинити російський наступ, якщо вона надійде оперативно.

"Російські війська, ймовірно, активізують наступальні операції і ракетні та безпілотні удари протягом наступних тижнів, щоб скористатися "вікном", що закривається, у зв'язку з нестачею українських матеріально-технічних засобів", — зазначили в ISW.

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В Інституті вивчення війни припустили, що росіяни сконцентруються на тих ділянках фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема, на захід від Авдіївки, або ж там, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущої цілі, наприклад, біля Часового Яру.

"Російські війська, ймовірно, також вирішать скористатися слабким покриттям української протиповітряної оборони вздовж фронту і посилити удари планерними бомбами в найближчі тижні в надії завдати значної шкоди українським оборонним позиціям до того, як російським літальним апаратам стане більш ризиковано здійснювати такі удари в умовах поліпшеної системи протиповітряної оборони в Україні", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що окупанти сподіваються зруйнувати українську енергосистему ракетними та дроновими атаками, щоб змусити Україну боротися з гуманітарною кризою паралельно з оборонними операціями.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму у понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики. Президент США закликав Сенат якомога швидше схвалити цей законопроєкт та відправити документ йому на підпис.

У звіті ISW від 19 квітня аналітики зазначили, що слабкість та обмеженість української протиповітряної оборони дозволяє російським окупаційним військам швидко просуватися вперед на землі, зокрема поблизу Часового Яру. Водночас в ISW визнали, що Україна спроможна завдавати ударів з великої відстані, щоб збивати російські стратегічні літаки, що може тимчасово обмежити операції російської авіації.