Критична нестача ППО в Україні дозволяє росіянам просуватись поблизу Часового Яру, — ISW

Аналітики інституту визнали, що Україна спроможна завдавати ударів з великої відстані, щоб збивати російські стратегічні літаки, що може тимчасово обмежити операції російської авіації.

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Слабкість та обмеженість української протиповітряної оборони дозволяє російським окупаційним військам швидко просуватися вперед на землі, зокрема поблизу Часового Яру. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 19 квітня 2024 року.

"Здатність російських літаків діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту без значних втрат вказує на те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою, щоб стримувати або забороняти російським літакам діяти", — йдеться у тексті звіту.

А оскільки російські літаки можуть вільно себе почувати на певних критично важливих ділянках фронту та прикривати піхоту з повітря, це дозволяє російським окупаційним військам просуватись вперед й на землі.

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"Українським силам все ще доводиться витрачати значні кошти на укомплектування матеріально-технічних засобів і визначати пріоритети в розподілі своїх обмежених засобів ППО на різних ділянках фронту, що дозволяє російській авіації підтримувати більш послідовні і швидкі успіхи на землі, в тому числі в районі Часів Яру", — зазначили в ISW.

Водночас аналітики інституту визнали, що Україна спроможна завдавати ударів з великої відстані, щоб збивати російські стратегічні літаки, що може тимчасово обмежити операції російської авіації.

"Однак ці українські ударні можливості не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому театрі бойових дій", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України вперше за час повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет типу Х-22.

У звіті за 18 квітня 2024 року аналітики ISW повідомили, що нещодавні вибухи на нафтопереробних заводах Росії, пожежі та знищення військової техніки на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої свідчать про те, що Україна здатна вражати потрібні їй цілі в тилу ворога за допомогою зброї вітчизняного виробництва.