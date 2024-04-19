Готуються до наступу: в ISW проаналізували, чи зможуть ЗС РФ створити ефективні резерви

Посилення мобілізації в РФ навряд чи зможе допомогти Кремлю у наступі, а російські чиновники стурбовані зниженням рівня найму, пишуть аналітики ISW.

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В РФ продовжують активізувати зусилля щодо мобілізації напередодні очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року. Щоб уникнути проведення чергової часткової мобілізації, в РФ вирішили призвати резервістів. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 квітня.

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради Міністерства оборони РФ Руслан Пухов, стверджував, що ЗС РФ можуть набрати 300 000 особового складу в 2024 році. У ГУР Міноброни України стверджують, що Росія набирає близько 30 000 військовослужбовців.

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Повідомляється, що російські чиновники стурбовані зниженням рівня найму та, можливо, мають намір збільшити виплати російським військовослужбовцям. Експерти, посилаючись на джерела агентства Bloomberg, зазначають, що одноразові виплати за підписання контракту в регіонах РФ збільшилися на 40% і становлять у середньому 470 тис. рублів (4992 долари США), а російське інсайдерське джерело стверджує, що деякі органи влади пропонують мільйон рублів.

"Це навряд чи призведе до додаткових 200 000 військовослужбовців перед очікуваними російськими наступальними зусиллями влітку 2024 року. Протягом останніх місяців російські військові нарощували сили зі швидкістю, що дорівнює її втратам в Україні, і посилені місячні темпи набору навряд чи створять значний надлишок живої сили для російських резервів оперативного та стратегічного рівня", — вважають аналітики ISW.

В Інституті вважають, що російські війська навряд чи створять значні резерви напередодні очікуваного наступу влітку 2024 року і будуть здатні проводити широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо українські сили матимуть чим протистояти їм.

"Російські війська, швидше за все, використовуватимуть ці резерви, як вони це робили раніше — як негайно доступні резерви живої сили для переукомплектування та посилення відданих підрозділів, які проводять напади важкої піхоти з періодичними обмеженими механізованими штурмами", — повідомили аналітики.

Нагадаємо, щожурналісти ВВС встановили, що життя середньостатистичного "вагнерівця" чи бійця "Шторм Z" на війні в Україні триває в середньому від місяця до пів року.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на військовий аеродром в Джанкої в окупованому Криму росіяни втратили щонайменше 9 одиниць вартісної техніки. Окупанти залишилися без пускових установок С-300 та апаратури спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".