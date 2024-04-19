Готовятся к наступлению: в ISW проанализировали, смогут ли ВС РФ создать эффективные резервы

Усиление мобилизации в РФ вряд ли сможет помочь Кремлю в наступлении, а российские чиновники обеспокоены снижением уровня найма, пишут аналитики ISW.

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В РФ продолжают активизировать усилия по мобилизации в преддверии ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года. Чтобы избежать проведения очередной частичной мобилизации, в РФ решили призвать резервистов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 18 апреля.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета Министерства обороны РФ Руслан Пухов, утверждал, что ВС РФ могут набрать 300 000 личного состава в 2024 году. В ГУР Миноброны Украины утверждают, что Россия набирает около 30 000 военнослужащих.

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Сообщается, что российские чиновники обеспокоены снижением уровня найма и, возможно, намерены увеличить выплаты российским военнослужащим. Эксперты, ссылаясь на источники агентства Bloomberg, отмечают, что единовременные выплаты за подписание контракта в регионах РФ увеличились на 40% и составляют в среднем 470 тыс. рублей (4992 доллара США), а российский инсайдерский источник утверждает, что некоторые органы власти предлагают миллион рублей.

"Это вряд ли приведет к дополнительным 200 000 военнослужащих перед ожидаемыми российскими наступательными усилиями летом 2024 года. В течение последних месяцев российские военные наращивали силы со скоростью, равной ее потерям в Украине, и усиленные месячные темпы набора вряд ли создадут значительный избыток живой силы для российских резервов оперативного и стратегического уровня", — считают аналитики ISW.

В Институте считают, что российские войска вряд ли создадут значительные резервы накануне ожидаемого наступления летом 2024 года и будут способны проводить широкомасштабные наступления в 2024 году, если украинские силы будут иметь чем противостоять им.

"Российские войска, скорее всего, будут использовать эти резервы, как они это делали раньше — как немедленно доступные резервы живой силы для переукомплектования и усиления преданных подразделений, которые проводят нападения тяжелой пехоты с периодическими ограниченными механизированными штурмами", — сообщили аналитики.

Напомним, что журналисты ВВС установили, что жизнь среднестатистического "вагнеровца" или бойца "Шторм Z" на войне в Украине длится в среднем от месяца до полугода.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму россияне потеряли по меньшей мере 9 единиц дорогостоящей техники. Оккупанты остались без пусковых установок С-300 и аппаратуры наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".