Критическая нехватка ПВО в Украине позволяет россиянам продвигаться вблизи Часова Яра, — ISW

Аналитики института признали, что Украина способна наносить удары с большого расстояния, чтобы сбивать российские стратегические самолеты, что может временно ограничить операции российской авиации.

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Слабость и ограниченность украинской противовоздушной обороны позволяет российским оккупационным войскам быстро продвигаться вперед на земле, в частности вблизи Часового Яра. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 19 апреля 2024 года.

"Способность российских самолетов действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта без значительных потерь указывает на то, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или запрещать российским самолетам действовать", — говорится в тексте отчета.

А поскольку российские самолеты могут свободно себя чувствовать на определенных критически важных участках фронта и прикрывать пехоту с воздуха, это позволяет российским оккупационным войскам продвигаться вперед и на земле.

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"Украинским силам все еще приходится тратить значительные средства на укомплектование материально-технических средств и определять приоритеты в распределении своих ограниченных средств ПВО на разных участках фронта, что позволяет российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые успехи на земле, в том числе в районе Часов Яра", — отметили в ISW.

В то же время аналитики института признали, что Украина способна наносить удары с большого расстояния, чтобы сбивать российские стратегические самолеты, что может временно ограничить операции российской авиации.

"Однако эти украинские ударные возможности не в состоянии компенсировать критическую нехватку средств противовоздушной обороны на всем театре боевых действий", — подчеркнули в ISW.

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины впервые за время полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет типа Х-22.

В отчете за 18 апреля 2024 года аналитики ISW сообщили, что недавние взрывы на нефтеперерабатывающих заводах России, пожары и уничтожение военной техники на военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое свидетельствуют о том, что Украина способна поражать нужные ей цели в тылу врага с помощью оружия отечественного производства.