Украина может достигать нужных целей в тылу РФ оружием собственного производства, — ISW

Украинские удары по военным объектам, которые расположены на территории России, являются частью стратегии Вооруженных сил Украины по уничтожению отраслей промышленности, которые работают на обеспечение войны РФ против Украины.

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Недавние взрывы на нефтеперерабатывающих заводах России, пожары и уничтожение военной техники на военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое свидетельствуют о том, что Украина способна поражать нужные ей цели в тылу врага с помощью оружия отечественного производства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 18 апреля 2024 года.

"Недавние украинские удары, направленные на российскую военную инфраструктуру на территории России, угрозу российской нефтепереработке и экспорту, а также усиление давления на российскую систему противовоздушной обороны, продемонстрировали, что Украина может достичь определенных асимметричных последствий с помощью ударов ограниченным количеством вооружений в основном отечественного производства", — говорится в отчете.

Аналитики института привели слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что Украина планирует противодействовать будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по российским военным объектам на территории РФ

"ISW продолжает считать, что украинские удары по объектам на территории России являются соответствующим компонентом украинской кампании по достижению деградации отраслей, которые поддерживают российские военные усилия и военный потенциал, развернутый в российском тылу", — говорится в отчете.

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Кроме того, в ISW предположили, что запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления летом 2024 года, если украинские войска смогут им противостоять.

"Российские войска, скорее всего, будут использовать эти резервы так, как они это делали раньше — как немедленно доступные резервы для доукомплектования и усиления уже имеющихся подразделений, проводящих тяжелые пехотные штурмы, время от времени проводя ограниченные механизированные атаки", — отметили аналитики ISW.

Напомним, 18 апреля в интервью The Washimgton Post Кирилл Буданов анонсировал новые атаки дронами по российским объектам, а также трансграничные атаки "российских добровольцев", которые действуют внутри РФ благодаря поддержке ГУР МО/

В предыдущем отчете за 17 апреля аналитики американского Института изучения войны (ISW) увидели взрывы в Джанкое на геолокационных снимках, но не смогли подтвердить, действительно ли по военному аэродрому ударили американской баллистической ракетой ATACMS.