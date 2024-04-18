В ISW увидели взрывы в Джанкое, но не смогли подтвердить чем били и что уничтожили

По информации ISW, российские оккупационные войска действительно перебросили на авиабазу в Джанкое вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52, однако доказательств их поражения у аналитиков нет.

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) увидели взрывы в Джанкое на геолокационных снимках, но не смогли подтвердить, действительно ли по военному аэродрому ударили американской баллистической ракетой ATACMS. Об этом говорится в отчете ISW за 17 апреля 2024 года.

"Сейчас ISW не может самостоятельно подтвердить тип боеприпасов, которые использовали украинские силы во время этого удара, а также степень повреждений, нанесенных ударом", — говорится в отчете.

В то же время аналитики подтвердили, что в ночь с 16 на 17 апреля украинские войска нанесли удар по российскому военному аэродрому в оккупированном Крыму.

В частности, как отметил ISW, на геолокационных снимках видны взрывы на аэродроме в Джанкое, где базируется российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа).

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"Российские силы перебросили на авиабазу Джанкой вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52, хотя ISW еще не видела визуальных доказательств повреждения каких-либо вертолетов в результате удара 16 апреля", — говорится в отчете.

В то же время представители американского Института изучения войны упомянули в отчете о партизанском движении "АТЕШ", который подтвердил, что в результате удара на аэродроме была уничтожена ракетная система С-400, а также серьезно повреждены еще несколько неустановленных транспортных средств.

В ISW также напомнили, что украинские войска ранее уже наносили удары из ПТРК по российским военным вертолетам на авиабазах в Бердянске Запорожской области и в Луганске в 2023 году

Напомним, около 4 утра 17 апреля местные телеграмм каналы обнародовали видео, на котором слышны взрывы и видно, как горит большая территория. Тогда же местные паблики предположили, что горит действующий государственный аэродром в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Таблоид The Sun написал, что по военному аэродрому ударили американской баллистической ракетой ATACMS. В издании отметили, что ракета попала по складу боеприпасов.

17 апреля Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил, что в результате удара по авиабазе в Джанкое были уничтожены пусковые установки С-400 и С-300, РЛС и склад с боеприпасами. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удары по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля — это специальная операция, которую осуществили Вооруженные силы Украины. Глава государства поблагодарил Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за организацию операции, однако также не назвал тип вооружения, которым наносились удары и то, что было уничтожено.