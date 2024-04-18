В ISW побачили вибухи в Джанкої, але не змогли підтвердити чим били та що знищили

За інформацією ISW, російські окупаційні війська справді перекинули на авіабазу у Джанкої вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52, проте доказів їх ураження в аналітиків немає.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) побачили вибухи в Джанкої на геолокаційних знімках, але не змогли підтвердити, чи справді по військовому аеродрому вдарили американською балістичною ракетою ATACMS. Про це йдеться у звіті ISW за 17 квітня 2024 року.

"Наразі ISW не може самостійно підтвердити тип боєприпасів, які використовували українські сили під час цього удару, а також ступінь пошкоджень, завданих ударом", — йдеться у звіті.

Водночас аналітики підтвердили, що у ніч з 16 на 17 квітня українські війська завдали удару по російському військовому аеродрому в окупованому Криму.

Зокрема, як зазначив ISW, на геолокаційних знімках видно вибухи на аеродромі в Джанкої, де базується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу).

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"Російські сили перекинули на авіабазу Джанкой вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52, хоча ISW ще не бачила візуальних доказів пошкодження будь-яких вертольотів в результаті удару 16 квітня", — йдеться у звіті.

Водночас представники американського Інституту вивчення війни згадали у звіті про партизанський рух "АТЕШ", який підтвердив, що в результаті удару на аеродромі було знищено ракетну систему С-400, а також серйозно пошкоджено ще кілька невстановлених транспортних засобів.

В ISW також нагадали, що українські війська раніше вже завдавали ударів з ПТРК по російських військових вертольотах на авіабазах у Бердянську Запорізької області та в Луганську у 2023 році

Нагадаємо, близько 4-ї ранку 17 квітня місцеві телеграм канали оприлюднили відео, на якому чутно вибухи та видно, як горить велика територія. Тоді ж місцеві пабліки припустили, що горить діючий державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

Таблоїд The Sun написав, що по військовому аеродрому вдарили американською балістичною ракетою ATACMS. У виданні зазначили, що ракета влучила по складу боєприпасів.

17 квітня Telegram-канал "Досьє Шпигуна" повідомив, що внаслідок удару по авіабазі у Джанкої було знищено пускові установки С-400 і С-300, РЛС і склад із боєприпасами. Офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що удари по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої у ніч на 17 квітня — це спеціальна операція, яку здійснили Збройні сили України. Глава держави подякував Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за організацію операції, проте також не назвав тип озброєння, яким завдавались удари та те, що було знищено.