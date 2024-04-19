Україна може досягати потрібних цілей в тилу РФ зброєю власного виробництва, - ISW

Українські удари по військових об'єктах, які розташовані на території Росії, є частиною стратегії Збройних сил України зі знищення галузей промисловості, які працюють на забезпечення війни РФ проти України.

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Нещодавні вибухи на нафтопереробних заводах Росії, пожежі та знищення військової техніки на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої свідчать про те, що Україна здатна вражати потрібні їй цілі в тилу ворога за допомогою зброї вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 18 квітня 2024 року.

"Нещодавні українські удари, спрямовані на російську військову інфраструктуру на території Росії, загрозу російській нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему протиповітряної оборони, продемонстрували, що Україна може досягти певних асиметричних наслідків за допомогою ударів обмеженою кількістю озброєнь здебільшого вітчизняного виробництва", — йдеться у звіті.

Аналітики інституту навели слова керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи завдавати ударів по російських військових об'єктах на території РФ

"ISW продовжує вважати, що українські удари по об'єктах на території Росії є відповідним компонентом української кампанії з досягнення деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу", — йдеться у звіті.

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Крім того, в ISW припустили, що заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи влітку 2024 року, якщо українські війська зможуть їм протистояти.

"Російські війська, швидше за все, використовуватимуть ці резерви так, як вони це робили раніше — як негайно доступні резерви для доукомплектування і посилення вже наявних підрозділів, що проводять важкі піхотні штурми, час від часу проводячи обмежені механізовані атаки", — наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, 18 квітня в інтерв'ю The Washimgton Post Кирило Буданов анонсував нові атаки дронами по російських об'єктах, а також транскордонні атаки "російських добровольців", які діють у середині РФ завдяки підтримці ГУР МО/

У попередньому звіті за 17 квітня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) побачили вибухи в Джанкої на геолокаційних знімках, але не змогли підтвердити, чи справді по військовому аеродрому вдарили американською балістичною ракетою ATACMS.