Російський потенціал буде зменшено: Буданов пообіцяв, що дронові атаки по РФ продовжаться

За словами голови ГУР, у Росії повинні переконатися у нездатності Путіна захистити країну від війни на її території.

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У Головному управління розвідки Міноборони України анонсували нові атаки дронами по російських об'єктах, а також транскордонні атаки "російських добровольців", які діють у середині РФ завдяки підтримці ГУР МО. Про це в інтерв'ю The Washimgton Post розповів керівник української розвідки Кирило Буданов.

"Ми підготували план, який спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, зокрема, військову промисловість… критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", – приводить слова Буданова у WP.

Водночас керівник ГУР МОУ підкреслив, що вищевказані дії спрямовані на те, аби показати, що російський президент Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".

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"Коли ти сидиш, наприклад, в Пітері, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт атакують біля їхнього будинку", – зазначив Буданов.

Крім того, головний український розвідник висловив сподівання, що надалі атаки України всередині російської території продовжаться.

17 квітня Фокус писав, що дрони ГУР МОУ завдали ударів по низці військових цілей в РФ та окупованому Криму. Так, безпілотники атакували військову частину у російському місті Ковилкіно (Республіка Мордовія), а також вдарили по радіолокаційній станції "Контейнер".

Крім того, того ж дня безпілотники ГУР атакували російський авіазавод ім. Горбунова у Казані (Татарстан), де відбувається виготовлення та ремонт бомбардувальників Ту-22М та Ту-160М. Водночас на російському аеродромі "Кряж" у Самарі знищили транспортний гелікоптер Мі-8.