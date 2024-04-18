Российский потенциал будет уменьшен: Буданов пообещал, что дроновые атаки по РФ продолжатся

По словам главы ГУР, в России должны убедиться в неспособности Путина защитить страну от войны на ее территории.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали новые атаки дронами по российским объектам, а также трансграничные атаки "российских добровольцев", которые действуют внутри РФ благодаря поддержке ГУР МО. Об этом в интервью The Washimgton Post рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

"Мы подготовили план, который направлен на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, в частности, военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", — приводит слова Буданова в WP.

В то же время руководитель ГУР МОУ подчеркнул, что вышеуказанные действия направлены на то, чтобы показать, что российский президент Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".

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"Когда ты сидишь, например, в Питере, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь. ... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют возле их дома", — отметил Буданов.

Кроме того, главный украинский разведчик выразил надежду, что в дальнейшем атаки Украины внутри российской территории продолжатся.

17 апреля Фокус писал, что дроны ГУР МОУ нанесли удары по ряду военных целей в РФ и оккупированном Крыму. Так, беспилотники атаковали воинскую часть в российском городе Ковылкино (Республика Мордовия), а также ударили по радиолокационной станции "Контейнер".

Кроме того, в тот же день беспилотники ГУР атаковали российский авиазавод им. Горбунова в Казани (Татарстан), где происходит изготовление и ремонт бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160М. В то же время на российском аэродроме "Кряж" в Самаре уничтожили транспортный вертолет Ми-8.