РФ усилит атаки в ближайшие недели, которые Украина будет ждать помощи от США, — ISW

Российские войска надеются разрушить украинскую энергосистему ракетными и дроновыми атаками, чтобы заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом параллельно с оборонительными операциями.

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В ближайшие несколько недель российские войска активизируют наступательные операции, а также интенсивность ракетных атак, ведь Украина испытывает острую нехватку материально-технических средств и ждет помощи от США, что создает для россиян "окно" возможностей. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 апреля 2024 года.

"Ситуация на фронте, вероятно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой помощи от США. Украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи по безопасности от США", — говорится в отчете.

Аналитики института объяснили, что помощь от США позволит Украине стабилизировать фронт и приостановить российское наступление, если она поступит оперативно.

"Российские войска, вероятно, активизируют наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в течение следующих недель, чтобы воспользоваться закрывающимся "окном" в связи с нехваткой украинских материально-технических средств", — отметили в ISW.

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В Институте изучения войны предположили, что россияне сконцентрируются на тех участках фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, в частности, к западу от Авдеевки, или же там, где российские войска находятся в пределах досягаемости оперативно значимой цели, например, возле Часового Яра.

"Российские войска, вероятно, также решат воспользоваться слабым покрытием украинской противовоздушной обороны вдоль фронта и усилить удары планерными бомбами в ближайшие недели в надежде нанести значительный ущерб украинским оборонительным позициям до того, как российским летательным аппаратам станет более рискованно осуществлять такие удары в условиях улучшенной системы противовоздушной обороны в Украине", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что оккупанты надеются разрушить украинскую энергосистему ракетными и дроновыми атаками, чтобы заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом параллельно с оборонительными операциями.

Напомним, 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены различные виды помощи Украине на сумму более 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях займа. Президент США призвал Сенат как можно скорее одобрить этот законопроект и отправить документ ему на подпись.

В отчете ISW от 19 апреля аналитики отметили, что слабость и ограниченность украинской противовоздушной обороны позволяет российским оккупационным войскам быстро продвигаться вперед на земле, в частности вблизи Часового Яра. В то же время в ISW признали, что Украина способна наносить удары с большого расстояния, чтобы сбивать российские стратегические самолеты, что может временно ограничить операции российской авиации.