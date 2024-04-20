"Санитарная зона" вокруг Харькова: Кремль вынашивает абициозные планы по оккупации региона, — ISW

Американские военные аналитики отметили, что наступательная операция российских войск на Харьковском направлении создаст немало проблем для всей оккупационной армии РФ в Украине.

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о намерении РФ захватить Харьков в ходе будущего крупного наступления. Таким образом представитель Кремля озвучил планы по созданию так называемой "санитарной зоны" в этом регионе, однако реализация такого плана является чрезвычайно амбициозной задачей, которая создаст немало проблем для ВС РФ во всей военной кампании. Об этом говорится в очередном отчете от 19 апреля Института изучения войны (ISW).

Глава МИД во время интервью с российскими пропагандистами заявил, что Харьков играет важную роль в идее президента Владимира Путина по созданию демилитаризованной "санитарной зоны" с целью обезопасить пограничье от ударов со стороны ВСУ. Для этого российские войска должны будут отодвинуть линию фронта достаточно глубоко на запад.

В то же время на вопрос о том, что далее будет предпринимать Кремль после достижения этой цели Лавров заявил, что российские власти "полностью убеждены" в необходимости продолжения войны против Украины.

"Путин сказал: "Ну надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить". Я так понимаю, что Харьков здесь играет не последнюю роль. У нас есть полная убежденность, что надо продолжать СВО", — сказал Лавров во время интервью.

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Замечания министра предполагают, что Кремль, скорее всего, будет использовать идею постоянно меняющейся демилитаризованной "санитарной зоны" для оправдания российских наступательных операций все дальше и дальше в Украину, отметили эксперты.

Также в ISW считают, что наступательная операция по захвату Харькова и области является весьма амбициозной задачей, которая создаст немало проблем не только российским войскам, непосредственно принимающим участие в операции, но и для всей оккупационной армии РФ в Украине.

"ISW также считает, что военная помощь США жизненно важна для способности Украины защитить себя от любой летней российской наступательной операции, в том числе и на Харьков", — подытожили эксперты.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью 19 апреля раскрыл подробности переговоров в Стамбуле в 2022 году. По его словам, Кремль был готов предоставить Киеву гарантии, которые запрашивала украинская делегация. Однако реализация положений 5-й статьи, если бы войска НАТО передислоцировали в Украину, не распространялась на Крым и Донбасс.