Россияне ударили баллистикой по Одесской области: 4 человека пострадали

Взрывная волна и обломки от баллистических ракет повредили частные дома. Среди пострадавших три мужчины и одна женщина.

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После полудня 21 апреля российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего по меньшей мере четыре человека пострадали. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесской области. Целился снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", — отметил Кипер.

Он пояснил, что взрывная волна и осколки от баллистических ракет повредили частные дома. В одном из них упал потолок, во дворе другого частного поместья произошло возгорание сена.

"Известно о 4 пострадавших в результате ракетного удара по Одесской области. Из них три мужчины и одна женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", — уточнил Кипер.

Глава Одесской ОГА также отметил, что спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Перед взрывами, в 13:15, Воздушные силы ВСУ и Силы обороны Юга сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Ракеты летели из Крыма.

Что известно об обстрелах Одесской области

До 17 часов вечера 20 апреля в Одесской области объявляли семь воздушных тревог. В результате ракетного удара по Одессе пострадал трехлетний ребенок, которого отправили в больницу.

Как сообщал Олег Кипер, оккупанты ударили авиаракетами Х-59. Ракеты повредили район частной застройки, начался пожар, разрушен газопровод. Из одного из горящих домов спасли женщину с ребенком. Также было еще двое пострадавших, которым не понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что американский Институт изучения войны в отчете от 20 апреля предупреждал, что россияне в ближайшие несколько недель активизируют наступательные операции, а также интенсивность ракетных атак, ведь Украина испытывает острую нехватку материально-технических средств и ждет помощи от США, что создает для россиян "окно" возможностей.

По мнению аналитиков, оккупанты надеются разрушить украинскую энергосистему ракетными и дроновыми атаками, чтобы заставить Украину бороться с гуманитарным кризисом параллельно с оборонительными операциями.

Напомним, 20 апреля российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова и область. В Волчанске в результате мино-взрывных травм погиб 83-летний мужчина. Оккупанты целились и в 9-этажку. Разрушен третий подъезд здания.

В этот же день Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены различные виды помощи Украине на сумму более 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях займа. Президент США призвал Сенат как можно скорее одобрить этот законопроект и отправить документ ему на подпись.