Семь тревог и Х-59: в Одессе ракеты РФ повредили частную застройку, есть раненые, — ОГА (фото)

В результате ракетного удара ВС РФ по Одессе пострадал трехлетний ребенок, которого отправили в больницу. Кроме того, полностью разрушен один дом, в нескольких начался пожар.

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Во время воздушной тревоги, которую объявили в Одессе около 16–17 ч., ВС РФ ударили авиаракетами Х-59. Ракеты повредили район частной застройки, начался пожар, разрушен газопровод. Из одного из горящих домов спасли женщину с ребенком. О последствиях очередного удара россиян по украинцам, который произошел 20 апреля, председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал в Telegram-канале.

Кипер заверил, что российские ракеты повредили район частной застройки. Кроме женщины с ребенком, было еще двое пострадавших, которым не понадобилась медицинская помощь.

Чиновник также опубликовал фотографии с места чрезвычайного происшествия в Одессе. На фото можно увидеть, что некоторые частные дома превратились в кучу кирпичей.

Обстрел Одессы — полностью разрушенный дом Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Другие дома загорелись, потеряли окна и часть кровли, но уцелели. В пострадавшей местности продолжают работать спасатели.

Обстрел Одессы — дом после прожога Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Обстрел Одессы — детали событий 20 апреля

Отметим, согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, с начала суток 20 апреля в Одесской области семь раз объявляли воздушную тревогу. В части случаев речь шла об угрозе удара авиационных ракет, в части речь шла о баллистике. В Telegram-канале Сил обороны юга добавили некоторые детали ударов, которые произошли в период с 16:19 по 16:49 — тогда звучала последняя тревога и местные жители сообщали о взрывах.

Представители Сил обороны сообщили, что россияне применили Х-59, которые запустили с самолетов тактической авиации. Силам ПВО удалось сбить три ракеты. Обломки упали на частные дома и повредили газопровод. Общее количество пострадавших — пять человек, среди них — ребенок.

На фотографиях, опубликованных южным командованием, можно увидеть дом без кровли, выбитые стекла и разрушенный гараж, в котором уцелел белый автомобиль.

Обстрел Одессы — дом без кровли Обстрел Одессы — выбить стекла в частном доме Обстрел Одессы — поврежден гараж с белым авто

Отметим, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал об особенностях использования дронов для корректировки ракетных ударов РФ по Одессе. В этот же день враг ударил по Харьковщине: есть прилеты в Харькове (без жертв) и Волчанске (погиб мужчина).

Напоминаем, 19 апреля ВС РФ ударили по железнодорожному вокзалу в центре Днепра. От удара погибли три человека, среди них — железнодорожница, которая имела двух несовершеннолетних детей. Национальная полиция показала первые минуты после атаки, когда правоохранители спасли из-под руин раненого мужчину.