Двойные "Искандеры" и дроны: чем особенна новая тактика обстрелов Одессы, — Братчук (видео)

О последствиях атаки ВС РФ 20 апреля пока официальной информации нет. Накануне, 19 апреля, россияне попали по складам агропродукции, которая должна была поступить в Азию и Африку.

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Одесса почти ежедневно страдает от ударов ВС РФ, в которых используются по две баллистические ракеты. Атаки врага корректируют дроны, которые свободно добираются до украинского побережья. О деталях российских обстрелов представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал в эфире "24 канала".

Братчук подтвердил, что ночью и утром 20 апреля россияне дважды ударили по Одессе, причем второй раз — именно баллистическими ракетами. О том, какие именно разрушения нанес враг, он не рассказал. Военный заверил, что данные уточняются и на месте работает оперативная группа. В течение последних дней россияне активизировались и "легче назвать дни, когда ударов нет", — прозвучало в эфире телеканала.

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Спикер объяснил, какова новая тактика ударов ВС РФ: выделил два аспекта.

Во-первых, во время воздушных атак запускают одну за другой по две баллистические ракеты, которые бьют точечно.

Во-вторых, над Одесской областью летают российские разведывательные дроны, которые корректируют удары баллистики. Кое-где в небе замечают по два–три вражеских БПЛА, которые сбиваются Силами обороны.

"Как правило, это точечные удары, и одна ракета не прилетает, а, как минимум, две. То есть тактика двойного удара врагом сейчас используется постоянно. Фактически каждый день уничтожаются вражеские дроны: бывают дни, когда по два–три разных беспилотника, которые запускают с разведывательной целью".

Несколько слов Братчук сказал о последствиях удара РФ, который произошел накануне, 19 апреля. По его словам, враг попал по резервуарам агропродукции, которая должна была идти в Азию и Африку. Также это была атака по Сингапуру — поражен объект, в который сингапурские предприниматели инвестировали 300 млн долл. и создали рабочие места для 1 тыс. человек.

Обстрелы Одессы — объяснение Сергея Братчука, см. с 31:30 (ориентировочно)

Обстрелы Одессы — детали

Отметим, 20 апреля ВС РФ успели дважды атаковать Одессу. Оба удара состоялись до 8 ч. утра — об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Россияне запустили две ракеты Х-59, с которыми справились силы ПВО. Около 6 ч. появилось предупреждение об угрозе баллистики. Местные паблики сообщили о звуках взрывов, однако глава Одесской ОГА пока не объяснял, что произошло.

Фокус рассказывал о предыдущих воздушных атаках ВС РФ на Одессу. Например, было громко днем 19 апреля — взрывы прозвучали через секунду после объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики. Аналогичная ситуация была 18 апреля.

10 апреля также состоялся двойной удар по Одессе. Удар произошел около 18 часов. Враг целился по транспортно-логистической инфраструктуре, погибли четыре человека, — рассказали в Одесской областной прокуратуре.

Напоминаем, 20 апреля мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел Индустриального района города. Пресс-служба ГСЧС показала, как происходит обезвреживание российских авиабомб, которые не сдетонировали после падения.