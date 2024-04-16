Россияне сбросили КАБ на Берислав: 15 человек получили контузии, — ОВА (фото)

По данным ОВА, в результате попадания были повреждены здание провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.

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Во вторник днем, 16 апреля, российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Берислав Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

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По его информации, бомбовый удар пришелся по жилой застройке города.

Последствия попадания КАБ в Херсонской области Фото: Александр Прокудин / Telegram

В результате удара КАБ было повреждено здание местного провайдера, аптеку, жилой дом и другую гражданскую инфраструктуру.

Сообщается, что пятнадцать местных жителей получили контузии.

Травмы оказались легкими, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации граждане отказались, добавил глава Херсонщины.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Впоследствии представители спецслужбы задержали водителя такси, который наводил вражеские беспилотники на локации Сил обороны и руководство Херсонской ОГА.