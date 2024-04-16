Росіяни скинули КАБ на Берислав: 15 людей отримали контузії , — ОВА (фото)

За даними ОВА, унаслідок влучання було пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

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У вівторок удень, 16 квітня, російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

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За його інформацією, бомбовий удар прийшовся по житловій забудові міста.

Наслідки влучання КАБ у Херсонській области Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Унаслідок удару КАБ було пошкоджено будівлю місцевого провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

Повідомляється, що пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії.

Травми виявилися легкими, потерпілим надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації громадяни відмовилися, додав очільник Херсонщини.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури вже розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Згодом представники спецслужби затримала водія таксі, який наводив ворожі безпілотники на локації Сил оборони та керівництво Херсонської ОВА.