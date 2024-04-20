Сім тривог і Х-59: в Одесі ракети РФ пошкодили приватну забудову, є поранені, — ОДА (фото)

Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Одесі постраждала трирічна дитина, яку відправили до лікарні. Крім того, повністю зруйновано один будинок, у кількох почалась пожежа.

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Під час повітряної тривоги, яку оголосили в Одесі близько 16-17 год., ЗС РФ вдарили авіаракетами Х-59. Ракети пошкодили район приватної забудови, почалась пожежа, зруйновано газогін. З одного з палаючих будинків врятували жінку з дитиною. Про наслідки чергового удару росіян по українцях, який стався 20 квітня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів у Telegram-каналі.

Кіпер запевнив, що російські ракети пошкодили район приватної забудови. Крім жінки з дитиною, було ще двоє постраждалих, яким не знадобилась медична допомога.

Чиновник також опублікував світлини з місця надзвичайної події в Одесі. На фото можна побачити, що деякі приватні будинки перетворились на купу цегли.

Обстріл Одеси - повністю зруйнований будинок Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Інші будинки загорілись, втратили вікна та частину покрівлі, але уціліли. У постраждалій місцевості продовжують працювати рятувальники.

Обстріл Одеси - будинок після прожежі Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Обстріл Одеси — деталі подій 20 квітня

Зазначимо, згідно з повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, з початку доби 20 квітня на Одещині сім разів оголошували повітряну тривогу. У частині випадків ішлось про загрозу удару авіаційних ракет, у частині ішлося про балістику. У Telegram-каналі Сил оборони півдня додали деякі деталі ударів, які відбулись в період з 16:19 по 16:49 — тоді лунала остання тривога і місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Представники Сил оборони повідомили, що росіяни застосували Х-59, які запустила з літаків тактичної авіації. Силам ППО вдалось збити три ракети. Уламки упали на приватні будинки та пошкодили газопровід. Загальна кількість постраждали — п'ятеро осіб, серед них — дитина.

На світлинах, опублікованими південним командуванням, можна побачити будинок без покрівлі, вибиті шибки та зруйнований гараж, у якому уцілів білий автомобіль.

Обстріл Одеси - будинок без покрівлі Обстріл Одеси - вибити шибки у приватному будинку Обстріл Одеси - пошкоджений гараж з білим авто

Зазначимо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів про особливості використання дронів для корегування ракетних ударів РФ по Одесі. Цього ж дня ворог вдарив по Харківщині: є прильоти у Харкові (без жертв) та Вовчанську (загинув чоловік).

Нагадуємо, 19 квітня ЗС РФ вдарили по залізничному вокзалу у центрі Дніпра. Від удару загинуло троє людей, серед них — залізничниця, яка мала двох неповнолітніх дітей. Національна поліція показала перші хвилини після атаки, коли правоохоронці врятували з-під руїн пораненого чоловіка.