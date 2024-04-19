Ракетний удар по Дніпру: у поліції показали перші хвилини після атаки ЗС РФ (відео)

У патрульній поліції зазначили, що на місці прильоту виявили травмованого чоловіка. Потерпілого оперативно передали медикам, які продовжили надавати йому допомогу.

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У ніч на 19 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Унаслідок цього пошкоджень зазнали безліч будівель, а також загинули люди. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький поділився деякими подробицями у своєму Telegram-каналі.

Він поділився роликом, який було знято в перші хвилини після того, як ЗС РФ вдарили по центральному українському місту ракетами.

На опублікованих кадрах можна помітити, що навколо все горить, а по землі валяються різні уламки від будівель. Також поліцейські побачили пораненого українця, якому одразу ж почали надавати необхідну допомогу.

"Патрульні оперативно надали домедичну допомогу травмованому чоловікові. Після передали медикам. Ми поруч", — ідеться в повідомленні.

У якому зараз стані потерпілий — невідомо.

Атака на Дніпро 19 квітня: що відомо

Російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Дніпру. Це призвело до численних жертв і постраждалих.

Примітно, що один з ударів був біля залізничного вокзалу і поруч перебували люди. На місце оперативно прибули рятувальники, які почали справлятися з ліквідацією наслідків.

Як розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загальна кількість постраждалих зросла до 24 осіб. У найбільш пошкодженому будинку далі тривають аварійно-пошукові роботи.

"За уточненими даними, пошкоджено ще 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісну будівлі, ринок, магазини й торгові павільйони, готель, СТО. А ще — майже півсотні авто. Зруйнована й інфраструктура міста", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що жителі Дніпропетровської області поділилися деталями атаки ЗС РФ. За словами Світлани із Синельниківського району, вона в момент обстрілу збиралася на електричку, проте раптово будинок почав валитися. У результаті вона ледве вибралася з пошкодженої будівлі.