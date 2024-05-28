Угроза остается: куда сбегает Черноморский флот РФ и достанут ли до него ВСУ, — обозреватель

Силы обороны смогут достать до запасного порта РФ в Черном море, пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Впрочем, в Новороссийске все еще остаются корабли, которые могут запустить крылатые ракеты по Украине.

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Российское командование имеет только две возможности для отвода кораблей Черноморского флота ВС РФ. К одной из точек без проблем достают средства поражения Сил обороны Украины, а ко второй слишком сложно добраться по суше. О том, какие возможности остались у российского флота, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на портале NV.

Коваленко объяснил, что после серии украинских ударов по бухтам Крыма и Новороссийска врагу нужно придумать, куда можно перевести корабли, которые все еще на плаву. По его словам, таких мест дислокации — всего два, и с ним не все в порядке.

По мнению военно-политического обозревателя, военные корабля ЧФ РФ пытаются спасти в таких точках:

порты на Черном море в Абхазии, например, Очамчирская бухта;

порты на Каспийском море.

Бухта в Очамчири находится на территории, которая по международному законодательству принадлежит Грузии, но РФ поддерживает сепаратистское образование. Появление там российских кораблей не будет представлять ни политической, ни военной проблемы для Сил обороны Украины, пояснил обозреватель. Во-первых, Грузия вряд ли будет возражать против ударов по российскому флоту. Во-вторых, бухта достижима к средствам поражения, поскольку расположена на таком же расстоянии, как, например Новороссийск. В то же время россияне будут иметь проблемы — инфраструктура Очамчира не приспособлена к большому количеству кораблей.

"Разве Силам обороны Украины что-то мешает ударить по российским военным кораблям в Абхазии? Ничего не мешает", — привели журналисты слова Коваленко.

Единственное место, где российский флот пока недосягаем для украинских средств поражения — это Каспийское море, подчеркнул обозреватель.

Отметим, расстояние до Очамчира — около 900 км, до портов в Каспии — около 1000 км.

Потери ЧФ РФ — где расположена бухта Очамчира в Абхазии Фото: Google Maps

Еще один вопрос, на который ответил Коваленко — сохранила ли РФ возможность стрелять крылатыми ракетами морского базирования. Обозреватель отметил, что в порту Новороссийска и дальше есть носители ракет: "корветы, фрегаты и подводные лодки типа Варшавянка", поэтому угроза сохраняется. Впрочем, особо масштабных ударов он не ожидает.

"Даже в начале полномасштабного вторжения в Украину они не использовали свой полный суммарный залп", — сказал он.

Также на портале опубликовали инфографику с кораблями, которые потеряли ВС РФ в течение более двух лет войны. Можно увидеть, что произошло 36 попаданий различных средств поражения, из них 17 привели к полному уничтожению лодок, а 19 — к повреждениям. Самое опасное место для ЧФ — Севастопольская бухта, в которой ударили по 14 целям.

Потери ЧФ РФ — сколько кораблей России уничтожили Силы обороны Украины по состоянию на май 2024 года Фото: nv.ua

Отметим, 19 мая Силы обороны добрались до еще двух кораблей ВС РФ в оккупированном Крыму. Первая пораженная цель — это тральщик проекта 266-М "Ковровец", предназначенный для проведения кораблей через минные поля. Другая цель — малый ракетный катер "Циклон", уничтожение которого подтвердила разведка Минобороны Великобритании.

Напоминаем, 23 мая глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что на украинские морские дроны Sea Baby установили шесть пусковых РСЗО "Град". Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил, какую часть флота потеряла Россия за два года войны против Украины.