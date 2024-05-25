Буданов назвал потери ЧФ РФ после атак украинских беспилотников (видео)

Глава ГУР подчеркнул, что на достигнутом останавливаться никто не собирается, и в дальнейшем системы беспилотников, особенно морских безэкипажных аппаратов, будут только усовершенствоваться.

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Благодаря ВСУ и развитию технологий дронов Украина во время полномасштабного российского вторжения смогла полностью уничтожить треть боевого потенциала Черноморского флота, что является "максимально приличным показателем". Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал во время выступления на саммите UNITED24 вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

По его словам, на достигнутом останавливаться никто не собирается, и в планах – дальнейшее развитие и усовершенствование технологий.

"Мы пошли по пути установки новых систем, в первую очередь, на роботизированные морские платформы. Появились морские дроны для борьбы с воздушными целями, появляются системы для нанесения ударов по побережью, по большим надводным целям. Поэтому все это будет развиваться и в дальнейшем", – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что наряду с уже существующими технологиями появляются новые, которые изменят очень многое.

"Со временем мы увидим, наверное, полное доминирование безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум – в закрытых акваториях или полузакрытых, таких, как Черное, Средиземное море. Это точно путь развития", – заверил глава ГУР.

Он также поблагодарил как амбассадоров и всех, кто помогает как развивать сферу дронов, так и тех, кто успешно применяет технологии в борьбе с оккупантами.

Ранее Василий Малюк рассказал и показал СМИ, как именно и чем украинские военные усиливают эффективность морских беспилотников.

Напомним, Фокус писал, что означают регулярные попадания ВСУ по базам оккупантов. Мы также рассказывали, что 21 мая российский Telegram-канал опубликовал видео удара украинского морского дрона "Sea Baby", оснащенного системами "Град", по позициям ВС РФ на Кинбурнской косе.