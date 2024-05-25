Работают не только по морским целям: в СБУ рассказали о модификациях дронов Sea Baby (видео)

На водные беспилотники украинцы устанавливают не только РСЗО, рассказал глава СБУ Малюк. Всего Sea Baby уже поразили 11 российских кораблей.

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Морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется как для непосредственного огневого контакта в море, так и поражения целей, находящихся в прибрежной зоне. Об этом в рамках телемарафона рассказал глава СБУ Василий Малюк.

РСЗО "Град" на дроне, по словам главы СБУ, довольно эффективное оружие, которым поражали опорные пункты противника на оккупированной Кинбурнской косе в Николаевской области.

Малюк отметил, что первый "пуск" был произведен еще 20 декабря прошлого года. С тех пор дроны спецслужбы, кроме Крымского моста в Керченском проливе, поразили уже 11 российских военных кораблей.

По словам председателя СБУ, РСЗО град далеко не единственное ноу-хау, которое используется на этом морском дроне.

"Там есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе как многоцелевая платформа, но об этом рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам", — сказал Малюк.

Малюк также отметил, что российские военные корабли в данный момент укрываются в порту российского Новороссийска. Но они не могут чувствовать себя в безопасности, потому что дроны СБУ достают их и там, намекая на большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который был поражен летом прошлого года.

Напомним, 21 мая российский Telegram-канал опубликовал видео удара украинского морского дрона "Sea Baby", оснащенного системами "Град", по позициям ВС РФ на Кинбурнской косе.

После этого глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что "Sea Baby" действительно оснащены РСЗО "Град", объяснив, что использование морских дронов — это "новая веха в истории морских сражений".