Працюють не тільки по морських цілях: у СБУ розповіли про модифікації дронів Sea Baby (відео)

На водні безпілотники українці встановлюють не тільки РСЗВ, розповів голова СБУ Малюк. Загалом Sea Baby вже вразили 11 російських кораблів.

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Морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується як для безпосереднього вогневого контакту в морі, так і для ураження цілей, розташованих у прибережній зоні. Про це в рамках телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк.

РСЗВ "Град" на дроні, за словами голови СБУ, доволі ефективна зброя, якою вражали опорні пункти противника на окупованій Кінбурнській косі в Миколаївській області.

Малюк зазначив, що перший "пуск" було здійснено ще 20 грудня минулого року. Відтоді дрони спецслужби, крім Кримського мосту в Керченській протоці, вразили вже 11 російських військових кораблів.

За словами голови СБУ, РСЗВ "Град" далеко не єдине ноу-хау, яке використовується на цьому морському дроні.

"Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам", — сказав Малюк.

Малюк також зазначив, що російські військові кораблі наразі ховаються в порту російського Новоросійська. Але вони не можуть почуватися в безпеці, тому що дрони СБУ дістають їх і там, натякаючи на великий десантний корабель "Оленегорский горняк", який був вражений влітку минулого року.

Нагадаємо, 21 травня російський Telegram-канал опублікував відео удару українського морського дрона "Sea Baby", оснащеного системами "Град", по позиціях ЗС РФ на Кінбурнській косі.

Після цього голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що "Sea Baby" справді оснащені РСЗВ "Град", пояснивши, що використання морських дронів — це "нова віха в історії морських битв".