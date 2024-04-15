В Україні модернізували морські дрони Sea Baby: до яких ворожих цілей вони дістають (відео)

Дрон Sea Baby 2024 року є смертоносним та відрізняється від попередньої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, наразі морський безпілотник проходить повний цикл випробувань.

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Український морський дрон Sea Baby нового покоління може доставляти майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. У результаті СБУ може діставати цілі противника практично в будь-якій точні Чорного моря. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 14 квітня.

За його словами, над вдосконаленням морських дронів працюють СБУ, МВС та інші фахівці. Він зауважив, що дрон 2024 року Sea Baby є смертоноснішим та відрізняється від свого попередника зовнішнім виглядом і технічними характеристиками.

Через можливість нести майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів, СБУ може дістати російську ціль майже в будь-якій точні Чорного моря. Наразі морський дрон проходить повний цикл випробувань.

Артем Дехтяренко розповів, що українцям вдається завдавати "болючих втрат" росіянам завдяки морським дронам, зокрема, було припинено домінування РФ у Чорному морі. Також він наголосив, що морські дрони можуть працювати на воді та у повітрі, знизу їх не чує гідроакустика, а зверху не помічають радіолокаційні станції. Ба більше, корпус морського дрона виготовлений з радіопоглинального матеріалу, в результаті його можна побачити лише візуально, а не за допомогою різних засобів.

"Дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів", — сказав Артем Дехтяренко та додав, що вже було уражено 11 кораблів РФ та Кримський міст.

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Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що СБУ готувала нові спецоперації проти ЗС РФ із застосуванням нових морських дронів Sea Baby. Зокрема, вони використовуватимуться не як дрони-камікадзе, а як багатоцільові платформи.

25 лютого голова СБУ Василь Малюк розповів, що від початку повномасштабного вторгнення за допомогою Sea Baby було уражено 11 ворожих кораблів, частина з яких не підлягає ремонту.