"Збільшили перелік цілей": голова СБУ підтвердив і показав РСЗВ "Град" на Sea Baby (фото)

СБУ використає дрони Sea Baby з реактивними снарядами, що дістати по більшій кількості військових цілей ЗС РФ. Також ефективно використовують дистанційне мінування — так знищили чотири російські кораблі, пояснив Василь Малюк.

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Український морський дрон Sea Baby, який використовується Службою безпеки України (СБУ), — це багатоцільова установка, як може виконувати різні завдання Сил оборони. Зокрема, віднедавна дрон може вистрелити реактивними снарядами "Град". Про те, що Sea Baby дійсно оснащений РСЗВ "Град", голова СБУ Василь Малюк розповів на саміті фандрейзингової платформи UNITED24, ідеться на порталі відомства.

Малюк пояснив, що використання морських дронів — це "нова віха в історії морських битв". Пристрої постійно адаптують до нового озброєння, яке стане несподіванкою для ЗС РФ. Особливих подробиць голова СБУ не навів, але підтвердив прилаштування "градів" до Sea Baby.

"Ми впроваджуємо найкращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо та вдосконалюємося. Із допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі", — написали на порталі безпекового відомства.

За словами Малюка, працівники СБУ стали першими, хто використав морські безпілотники для спецоперацій проти ворога. Після того, як до процесу підключилися ГУР Міноборони та Військово-морські сили ЗСУ, із літа 2022 року вдалося знищити 11 військових кораблів ЧФ Росії.

"До того ж ми ефективно використовуємо і дистанційне мінування. Так чотири ворожі кораблі також успішно нами уражені й сьогодні адаптовується різне різновиди озброєння до відповідних наших надводних дронів", — заявив Василь Малюк.

На порталі СБУ опублікували дві світлини морських дронів Sea Baby. На одній видно корпус безпілотника з прилаштованими до бортів направляючими для пуску реактивних снарядів "Град". Помітно, що дрон може вистрелити по три ракети з кожного борту.

Sea Baby з РСЗВ "Град" — який вигляд має реактивна установка Фото: СБУ Sea Baby з РСЗВ "Град" — фото СБУ Фото: СБУ

Зазначимо, у травні 2024 року росЗМІ опублікували перші кадри морського дрона Sea Baby, до якого була прилаштована мініустановка "Град". 22 травня джерела Фокусу повідомили, що безпілотники дійсно модернізували. Пристрій уже застосували про російських кораблів, і він ефективно відпрацював, запевнили співрозмовники журналістів. Можливості оновлених безпілотників оцінив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. На його думку, такі пристрої краще використовувати для ударів по близьких цілях. Наприклад, можна вистрелити неподалік від корабля РФ і влаштувати як мінімум "переполох" серед моряків.

Нагадуємо, 19 травня в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в окупованому Криму вдалося знищити останній ракетний катер "Циклон", який росіяни утримували в бухтах Севастополя.