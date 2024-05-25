Буданов назвав втрати ЧФ РФ після атак українських безпілотників (відео)

Очільник ГУР наголосив, що на досягнутому зупинятися ніхто не збирається, і надалі системи безпілотників, особливо морських безекіпажних апаратів, тільки вдосконалюватимуться.

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Завдяки ЗСУ та розвитку технологій дронів Україна під час повномасштабного російського вторгнення змогла повністю знищити третину бойового потенціалу Чорноморського флоту, що є "максимально пристойним показником". Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів під час виступу на саміті UNITED24 разом із головою Служби безпеки України Василем Малюком.

За його словами, на досягнутому зупинятися ніхто не збирається, і в планах — подальший розвиток і вдосконалення технологій.

"Ми пішли шляхом встановлення нових систем, насамперед на роботизовані морські платформи. З'явилися морські дрони для боротьби з повітряними цілями, з'являються системи для нанесення ударів по узбережжю, по великих надводних цілях. Тому все це буде розвиватися і надалі", — підкреслив Буданов.

Він додав, що поряд з уже наявними технологіями з'являються нові, які змінять дуже багато чого.

"З часом ми побачимо, напевно, повне домінування безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум — у закритих акваторіях або напівзакритих, таких, як Чорне, Середземне море. Це точно шлях розвитку", — запевнив глава ГУР.

Він також подякував як амбасадорам і всім, хто допомагає як розвивати сферу дронів, так і тим, хто успішно застосовує технології в боротьбі з окупантами.

Раніше Василь Малюк розповів і показав ЗМІ, як саме і чим українські військові посилюють ефективність морських безпілотників.

Нагадаємо, Фокус писав, що означають регулярні влучання ЗСУ по базах окупантів. Ми також розповідали, що 21 травня російський Telegram-канал опублікував відео удару українського морського дрона "Sea Baby", оснащеного системами "Град", по позиціях ЗС РФ на Кінбурнській косі.