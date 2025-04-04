"Это гигантомания": капитан ВМСУ указал на недостатки нового корабля РФ "Иван Рогов" (видео)

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко считает, что десантный корабль "Иван Рогов", который россияне строят в Керчи в оккупированном Крыму на замену затопленному крейсеру "Москва", не приспособлен к боям в относительно небольшом Черном море и будет уязвимым к атакам украинских дронов.

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Подробности строительства капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, бывший заместитель начальника штаба ВМС (2004-2020 гг.), стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Капитан 1-го ранга запаса ВМС Андрей Рыженко рассказал детали строительства россиянами вертолетоносца "Иван Рогов"

"Он был спроектирован в Санкт-Петербурге, где-то в 2017-2019 годах они вышли на его строительство. Наиболее подходящим для них предприятием был завод "Залов" в Керчи по погодным условиям и по габаритам. Идея такова, что это будет вертолетоносец универсальный десантный", — рассказал Рыженко.

По его словам, новый корабль планировали достроить в 2025 году, однако сроки перенесли на 2028-й. Он также отметил интересную деталь: основные двигатели "Ивана Рогова" будут газотурбинными, а в России до 2014 года таких вообще не строили.

"Потом фактически украли наше производство, перенесли его в Рыбинск РФ, там что-то сделали. Вот планируют построить такие двигатели для них", — сказал капитан.

Он также обратил внимание на то, что в Черном море для проведения операций с таким большим десантным кораблем недостаточно места, и масштаб судна может доставить проблемы в случае реальных боевых действий.

"Это гигантомания. Хотя корабль сам по себе, конечно, мощный, но те условия, которые сейчас складываются в зоне морской операции в Черном море, показывают, что уязвимость его растет", — высказал свое мнение Рыженко.

При этом он отметил, что противовоздушная оборона "Ивана Рогова" будет уязвимой для украинских дронов.

"Во время строительства в нем усилили уже ПВО. Там была достаточно простая система, называлась она "Дуэт", это 30-миллиметровая пушка, и ПЗРК. Поставили на него два "Панциря", но если сравнивать противовоздушный потенциал с крейсером "Москва", то это — один к 30 в пользу крейсера. То есть он очень не защищен, уязвим в этом плане. Еще и за это время добавились украинские морские дроны, для которых такая цель фактически идеальна", — сказал Андрей Рыженко.

РФ строит корабль "Иван Рогов": что известно

Десантный корабль "Иван Рогов" проекта 23900 должен вмещать до 1 000 десантников, до 75 единиц техники и до 20 вертолетов.

Обозреватели Defense Express 3 апреля писали, что спутниковые снимки подтвердили прогресс в строительстве корабля, который задумывался как один из самых мощных в составе Черноморского флота РФ. Однако россияне не смогли соблюсти первоначальные сроки и отложили его ввод в состав ВМФ до 2027 года. По заявленным характеристикам он должен достигать около 220 метров в длину и 40 метров в ширину (для сравнения, уничтоженный ВСУ российский ракетный крейсер "Москва" имел 186 метров длины).

Также директор по развитию Defense Express Валерий Рябых 3 апреля рассказал, сколько денег РФ вкладывает в корабль "Иван Рогов". По его словам, стоимость проекта оценивается ориентировочно в 100 миллиардов рублей (более 720 миллионов долларов по актуальному курсу).

Напомним, 3 апреля в Севастополе в оккупированном Россией Крыму разгорелся пожар возле Военно-морского училища имени П.С. Нахимова.