В Севастополе разгорелся пожар у Военно-морского училища

Официальной информации нет, но местные паблики сообщают, что возгорание уже успели потушить.

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Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Севастополь".

В оккупированном РФ Севастополе разгорелся таинственный пожар Фото: Соцсети

В Севастополе в оккупированном РФ Крыму начался пожар у Военно-морского училища имени П.С. Нахимова. На видео и фото из соцсетей, видно, как черный дым поднимается над городом, а у основного здания горит огонь.

Местные сообщают, что возгорание удалось потушить. Информация уточняется.

Примечательно, но ранее сообщалось, что в Севастополе, в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт российский флот должен был проводить тренировки с применением различных видов оружия приблизительно в это же время.

Напомним, вечером 6 марта и после полуночи 7 марта временно оккупированный Крым атаковали украинские дроны. В местных Telegram-каналах сообщали о громких взрывах в районе Севастополя, Бахчисарая, под ударом также были российские военные аэродромы Бельбек и Саки.