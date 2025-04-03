У Севастополі розгорілася пожежа біля Військово-морського училища

Офіційної інформації немає, але місцеві пабліки повідомляють, що загоряння вже встигли загасити.

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Про це повідомляє Telegram-канал "ЧП Севастополь".

В окупованому РФ Севастополі розгорілася таємнича пожежа Фото: Соцмережi

У Севастополі в окупованому РФ Криму почалася пожежа біля Військово-морського училища імені П.С. Нахімова. На відео та фото із соцмереж видно, як чорний дим здіймається над містом, а біля основної будівлі горить вогонь.

Місцеві повідомляють, що загоряння вдалося загасити. Інформація уточнюється.

Примітно, але раніше повідомлялося, що в Севастополі, в районі Північного і Південного молів, мису Херсонес, Стрілецької та Очеретяної бухт російський флот мав проводити тренування із застосуванням різних видів зброї приблизно в цей самий час.

Нагадаємо, увечері 6 березня і після опівночі 7 березня тимчасово окупований Крим атакували українські дрони. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про гучні вибухи в районі Севастополя, Бахчисарая, під ударом також були російські військові аеродроми Бельбек і Саки.