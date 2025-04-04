"Це гігантоманія": капітан ВМСУ вказав на недоліки нового корабля РФ "Іван Рогов" (відео)

Ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко вважає, що десантний корабель "Іван Рогов", який росіяни будують у Керчі в окупованому Криму на заміну затопленому крейсеру "Москва", не пристосований до боїв у відносно невеликому Чорному морі та буде вразливим до атак українських дронів.

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Подробиці будівництва капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС (2004-2020 рр.), стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Капітан 1-го рангу запасу ВМС Андрій Риженко розповів деталі будівництва росіянами вертольотоносця "Іван Рогов"

"Він був спроєктований у Санкт-Петербурзі, десь у 2017-2019 роках вони вийшли на його будівництво. Найбільш підхожим для них підприємством був завод "Залів" у Керчі за погодними умовами та за габаритами. Ідея така, що це буде вертольотоносець універсальний десантний", — розповів Риженко.

За його словами, новий корабель планували добудувати у 2025 році, однак терміни перенесли на 2028-й. Він також зауважив цікаву деталь: основні двигуни "Івана Рогова" будуть газотурбінними, а в Росії до 2014 року таких взагалі не будували.

"Потім фактично вкрали наше виробництво, перенесли його в Рибінськ РФ, там щось зробили. От планують побудувати такі двигуни для них", — сказав капітан.

Він також звернув увагу на те, що в Чорному морі для проведення операцій із таким великим десантним кораблем недостатньо місця, і масштаб судна може завдати проблем у разі реальних бойових дій.

"Це гігантоманія. Хоча корабель сам по собі, звичайно, потужний, але ті умови, які зараз складаються в зоні морської операції в Чорному морі, показують, що вразливість його росте", — висловив свою думку Риженко.

При цьому він зазначив, що протиповітряна оборона "Івана Рогова" буде вразливою для українських дронів.

"Під час будівництва в ньому підсилили вже ППО. Там була досить проста система, називалась вона "Дует", це 30-міліметрова гармата, і ПЗРК. Поставили на нього два "Панцирі", але якщо порівнювати протиповітряний потенціал із крейсером "Москва", то це — один до 30 на користь крейсера. Тобто він дуже не захищений, вразливий в цьому плані. Ще й за цей час додалися українські морські дрони, для яких така ціль фактично ідеальна", — сказав Андрій Риженко.

РФ будує корабель "Іван Рогов": що відомо

Десантний корабель "Іван Рогов" проєкту 23900 має вміщувати до 1 000 десантників, до 75 одиниць техніки та до 20 гелікоптерів.

Оглядачі Defense Express 3 квітня писали, що супутникові знімки підтвердили прогрес у будівництві корабля, який замислювався як один із найпотужніших у складі Чорноморського флоту РФ. Проте росіяни не змогли дотриматися початкових термінів і відклали його введення до складу ВМФ до 2027 року. За заявленими характеристиками він повинен сягати близько 220 метрів у довжину та 40 метрів у ширину (для порівняння, знищений ЗСУ російський ракетний крейсер "Москва" мав 186 метрів довжини).

Також директор з розвитку Defense Express Валерій Рябих 3 квітня розповів, скільки грошей РФ вкладає у корабель "Іван Рогов". За його словами, вартість проєкту оцінюється орієнтовно у 100 мільярдів рублів (понад 720 мільйонів доларів за актуальним курсом).

Нагадаємо, 3 квітня у Севастополі в окупованому Росією Криму розгорілася пожежа біля Військово-морського училища імені П.С. Нахімова.