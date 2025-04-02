Россияне пытались спасти "Москву": в ВМС раскрыли новые детали удара по крейсеру

После попадания украинских ракет ВС РФ начали поисково-спасательную операцию. Части экипажа, вероятно, это спасло жизнь.

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Об этом в интервью "Крым.Реалии" 2 апреля сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Он рассказал, что уже через 30 минут после удара туда отправились вражеские корабли. В частности, речь идет о фрегатах, ракетных катерах и даже судне разведки

"В составе этого отряда находились и суда поисково-спасательного обеспечения. Там тоже было поисково-спасательное судно, которое оказывало помощь крейсеру, чтобы он не утонул", — отметил командующий.

Россияне попытались взять "Москву" на буксир.

"Как известно, буксировали в сторону Севастополя. Пытались спасти его, но не смогли", — пояснил Неижпапа.

Вражеский крейсер неизбежно отправился на дно, но до того, как он утонул, оккупанты имели время.

"И за это время, с обеда до утра, было достаточно времени, чтобы снять людей с корабля. И я думаю, что часть экипажа спаслась. Да, не все, конечно. Но сколько их там было конкретно, я вам никогда не смогу сказать", — отметил военачальник.

Крейсер "Москва" потопили в апреле 2022 года, ударив по нему двумя ракетами "Нептун". Россия официально не раскрывала потери, которые понесла в результате этой атаки.

Напомним, в The New York Times информировали, что крейсер "Москва" в Черном море обнаружили во время обмена разведывательными данными между Украиной и США. За короткое время корабль атаковали, но американских военных возмутило, что их заблаговременно не сообщили о таких планах.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщал, что для удара ВСУ использовали ракету, о которой вражеский экипаж не имел никакого представления. Первый "Нептун" уничтожил значительную часть руководящего состава, и это привело к потере контроля над кораблем. В целом операция длилась менее часа.