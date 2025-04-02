Росіяни намагалися врятувати "Москву": у ВМС розкрили нові деталі удару по крейсеру

Після влучання українських ракет ЗС РФ розпочали пошуково-рятувальну операцію. Частині екіпажу, ймовірно, це вберегло життя.

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Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" 2 квітня повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Він розповів, що вже за 30 хвилин після удару туди вирушили ворожі кораблі. Зокрема, йдеться про фрегати, ракетні катери й навіть судно розвідки

"У складі цього загону перебували й судна пошуково-рятувального забезпечення. Там теж було пошуково-рятувальне судно, яке надавало допомогу крейсеру, щоб він не потонув", — зазначив командувач.

Росіяни спробували взяти "Москву" на буксир.

"Як відомо, буксирували у бік Севастополя. Намагалися врятувати його, але не змогли", — пояснив Неїжпапа.

Ворожий крейсер неминуче відправився на дно, але до того, як він потонув, окупанти мали час.

"І за цей час, з обіду до ранку, було достатньо часу, щоби зняти людей з корабля. І я думаю, що частина екіпажу врятувалася. Так, не всі, звісно. Але скільки їх там було конкретно, я вам ніколи не зможу сказати", — зауважив воєначальник.

Крейсер "Москва" потопили у квітні 2022 року, вдаривши по ньому двома ракетами "Нептун". Росія офіційно не розкривала втрати, які зазнала внаслідок цієї атаки.

Нагадаємо, у The New York Times інформували, що крейсер "Москва" у Чорному морі виявили під час обміну розвідувальними даними між Україною та США. За короткий час корабель атакували, але американських військових обурило, що їх завчасно не повідомили про такі плани.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомляв, що для удару ЗСУ використали ракету, про яку ворожий екіпаж не мав жодного уявлення. Перший "Нептун" знищив значну частину керівного складу, і це спричинило втрату контролю над кораблем. Загалом операція тривала менш як годину.