ВС РФ перебрасывает "остатки" Черноморского флота из Крыма в Новороссийск, детали (видео)

Россияне начали в военных целях также использовать грузовые суда, размещенные в Цемесском заливе. Враг усиливает район различными средствами противовоздушной обороны, оставляя незащищенными другие регионы, рассказали в украинском подполье.

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Российские военные перебросили значительную часть военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" фиксирует остатки кораблей Черноморского флота России в Новороссийске", — говорится в сообщении.

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Партизаны отметили, что продолжили наблюдение за Черноморским флотом Российской Федерации. В частности, из Крыма в Новороссийск враг перебросил значительное количество военных кораблей. Также во время разведки "Атеш" обнаружил множество грузовых судов в Цемесском заливе. Их россияне используют не только в гражданских, но и в военных целях.

Также оккупанты продолжают усиливать район различными средствами противовоздушной обороны, защищая беззащитными другие регионы.

Напомним, 1 апреля в "Атеш" сообщили, что Черноморский флот России может получить обновленный прибор "УВ-450-01", который предназначен для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Партизаны отметили, что устройство будет помогать врагу выявлять и обезвреживать угрозу на воде и суше.

В тот же день представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские военные пытаются защитить свои корабли, которые испытывают поражения из-за атак ВСУ. В частности, оккупанты начали выводы судна из Черного моря, чтобы не увеличивать свои потери.