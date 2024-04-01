ЧФ РФ получит прибор, который поможет выслеживать украинские дроны, — АТЕШ (фото)

Кремль решил потратить 5,5 млн руб. на обновление прибора, который выслеживает надводные и береговые цели. После этого разработку внедрят на Ярославском судостроительном заводе.

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Российский "Научно-производственный комплекс "Пуск" (НПК "Пуск") создает для флота РФ обновленный прибор "УВ-450-01", предназначенный для защиты от дронов. Устройство может помочь военным ВС РФ выявлять и обезвреживать угрожающие объекты на воде и на суше. О новом устройстве рассказали в Telegram-канале партизанского движения на Крымском полуострове "Атеш".

В заметке указывается, что партизаны раздобыли документацию на прибор "УВ-450-01", который устанавливается на военные корабли РФ и входит в систему нацеливания. Основное его назначение — наблюдение за целями и целеуказание для выстрела. Инженеры НПК "Пуск", которое им будет заниматься, специализируется на разработках, улучшающих "ситуационную осведомленность" и "возможность обнаружения надводных и береговых объектов".

Партизаны опубликовали восемь страниц документации на "УВ-450-01". На первой странице — информация о том, что НПК "Пуск" будет заниматься совершенствованием "малогабаритного унифицированного визира наблюдения". Заказчик — АО "Зеленодольское конструкторско-проектное бюро"(находится под санкциями Украины, находится ли под другими санкциями — ранее указывалось на портале НАПК).

Удары по ЧФ РФ — какая компания создает прибор для российских кораблей Фото: Telegram / Атеш

За работу планируют заплатить 5,5 млн руб. (42 тыс. долл). Также есть список, в котором рассчитывают бюджет на разработку и производство обновленного оборудования.

Удары по ЧФ РФ — какова стоимость нового прибора для российских кораблей Фото: Telegram / Атеш Удары по ЧФ РФ — калькуляция затрат на разработку нового прибора Фото: Telegram / Атеш

Результирующая разработка поступила на "Ярославский судостроительный завод". Завод должен установить обновленное изделие на кораблях, которые строит по заказу российской армии. Также к анализу устройства было причастно "Невское проектно-конструкторское бюро", — свидетельствуют документы, полученные "Атэш".

Удары по ЧФ РФ — новый прибор поступил на судостроительный завод Фото: Telegram / Атеш Удары по ЧФ РФ — разработку изучали в Санкт-Петербурге

Удары по ЧФ РФ — детали

Отметим, в течение двух лет вторжения в Украину РФ потеряла треть Черноморского флота, который собрала в бухтах в оккупированном Крыму, — свидетельствуют подсчеты аналитиков. При этом использовали как различные виды ракет ("Нептун", Storm Shadow), так и надводные беспилотники.

Между тем в украинской разведке рассказали, что удары по шести российским кораблям нанесли морскими дронами Magura V5. Один из последних ударов — "Иван Хурс": его выслеживали около года, чтобы потопить в марте 2024. Для того, чтобы российское судно пошло на дно, понадобились и морские БПЛА, и ракеты.

В начале февраля 2024 года получил серьезные повреждения корабль "Ивановец", который находился неподалеку от бухты Донузлав. На видео, обнародованном ГУР, можно увидеть, как по нему попали сразу несколько устройств.

Напоминаем, 1 апреля партизаны сообщили, что из Севастопольской бухты исчез корабль "Циклон", который обычно использовался для противовоздушной обороны.