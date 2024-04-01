ЧФ РФ отримає прилад, який допоможе вистежувати українські дрони, — АТЕШ (фото)

Кремль вирішив витратити 5,5 млн руб. на оновлення приладу, який вистежує надводні та берегові цілі. Після цього розробку запровадять на Ярославському суднобудівному заводі.

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Російський "Науково-виробничий комплекс "Пуск" (НПК "Пуск") створює для флоту РФ оновлений прилад "УВ-450-01", призначений для захисту від дронів. Пристрій може допомогти військовим ЗС РФ виявляти та знешкоджувати загрозливі об'єкти на воді та на суші. Про новий пристрій розповіли в Telegram-каналі партизанського руху на Кримському півострові "Атеш".

У дописі вказується, що партизани роздобули документацію на прилад "УВ-450-01", який встановлюється на військові кораблі РФ і входить у систему націлювання. Основне його призначення — спостереження за цілями та цілевказування для пострілу. Інженери НПК "Пуск", яке ним займатиметься, спеціалізується на розробках, які покращують "ситуаційну поінформованість" та "можливість виявлення надводних та берегових об'єктів".

Партизани опублікували вісім сторінок документації на "УВ-450-01". На першій сторінці — інформація про те, що НПК "Пуск" буде займатись вдосконаленням "малогабаритного уніфікованого візира спостереження". Замовник — АТ "Зеленодольське конструкторсько-проєктне бюро" (перебуває під санкціями України, чи перебуває під іншими санкціями — раніше вказувалось на порталі НАЗК).

Удари по ЧФ РФ - яка компанія створює прилад для російських кораблів Фото: Telegram / Атеш

За роботу планують заплатити 5,5 млн руб. (42 тис. дол.). Також є список, в якому розраховують бюджет на розробку та провадження оновленого устаткування.

Удари по ЧФ РФ - яка вартість нового приладу для російських кораблів Фото: Telegram / Атеш Удари по ЧФ РФ - калькуляція витрат на розробку нового приладу Фото: Telegram / Атеш

Результативна розробка надійшла на "Ярославський суднобудівний завод". Завод має встановити оновлений виріб на кораблях, які будує на замовлення російської армії. Також до аналізу пристрою було причетне "Невське проєктно-конструкторське бюро", — свідчать документи, отримані "Атеш".

Удари по ЧФ РФ - новий приладі надійшов на суднобудівний завод Фото: Telegram / Атеш Удари по ЧФ РФ - розробку вивчали у Санкт-Петербурзі

Удари по ЧФ РФ — деталі

Зазначимо, протягом двох років вторгнення в Україну РФ втратила третину Чорноморського флоту, який зібрала у бухтах в окупованому Криму, — свідчать підрахунки аналітиків. При цьому використовували як різні види ракет ("Нептун", Storm Shadow), так і надводні безпілотники.

Тим часом в українській розвідці розповіли, що удари по шести російських кораблях завдали морськими дронами Magura V5. Один з останніх ударів — "Иван Хурс": його вистежували близько року, щоб потопити у березні 2024. Для того, щоб російське судно пішло на дно, знадобились і морські БПЛА, і ракети.

На початку лютого 2024 року отримав серйозні пошкодження корабель "Ивановец", який перебував неподалік від бухти Донузлав. На відео, оприлюдненому ГУР, можна побачити, як по ньому поцілили відразу кілька пристроїв.

Нагадуємо, 1 квітня партизани повідомили, що з Севастопольської бухти зник корабель "Циклон", який зазвичай використовувався для протиповітряної оборони.