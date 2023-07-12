Новий малий ракетний корабель "Циклон" має на борту установки для пуску восьми "Калібрів".

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В Керчі побудували для Росії корабель, який буде обстрілювати ракетами українців. Про це пише російське видання "ТАСС".

Малий ракетний корабель "Циклон" має водозміщення 800 тон, тобто, в 12 разів менше, ніж був крейсер "Москва".

"Для Керченського суднобудівного заводу МРК "Циклон" став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань. Корабль посилить надводну складову Чорноморського флоту і ефективно виконуватиме завдання за своїм призначенням у складі загонів і угруповань флоту", — йдеться в повідомленні.

На борту корабля перебувають установки для пуску восьми "Калібрів".

Корабль "Циклон": характеристики

Малі ракетні кораблі проекту 22800 "Каракурт" – російська серія багатоцільових ракетно-артилерійських кораблів ближньої морської зони. Спроектовані центральним морським конструкторським бюро "Діамант", мають водотоннажність 800 тонн і озброєні ракетним комплексом "Калібр-НК". Корабль є судном класу "річка-море". Основне бойове завдання — ураження критично важливих об'єктів у береговій зоні та знищення надводних сил противника. Такі завдання "Каракурт" може виконувати як самотужки, і у складі ударних груп ВМФ Росії.

Нагадаємо, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" знову введуть у стрій не раніше ніж наприкінці 2024 року. Авіаносець перебуває на ремонті з 2018 року. Зараз він стоїть у Мурманську "біля стінки" 35-го судноремонтного заводу, філії АТ "Звездочка".

Раніше повідомлялося, що ВМФ Росії маскує свій найпотужніший військовий корабель у Чорному морі. "Адмірал Ессен" отримав нове забарвлення — темна фарба, нанесена поверх однорідної сірої схеми, покликана обдурити українські безпілотники.