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РФ вивела ракетний катер "Циклон" із Севастопольської бухти: що змінилось (супутникові знімки)

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Фото: Скриншот | Із Севастопольської бухти зник МРК "Циклон", який підсилював ППО ЗС РФ

Військовий корабель, який захищав Севастополь від загроз з повітря, зник з бухти через тиждень після удару по вузлу зв'язку ЧФ РФ. Відтепер росіяни матимуть менше можливостей для збиття цілей, які загрожують російським об'єктам в Криму.

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Із Севастопольської бухти зник малий ракетний корабель "Циклон" Чорноморського флоту РФ. Корабель перекривав вхід у бухту і був єдиним носієм крилатих ракет "Калібр", який перебував в акваторії окупованого Криму. Про деталі розповіли у Telegram-каналі "Крымский ветер".

У дописі вказано, що отримали супутникові світлини місцевості під Севастополем, зроблені 31 березня. На світлинах не видно МРК "Циклон", який раніше перебував на вході у Севастопольську бухту.

Флот РФ, ЧФ РФ, МРК Циклон, 31 березня Fullscreen
Флот РФ — Севастопольська бухта без МРК "Циклон"
Фото: Крымский ветер

Одним із завдань цього корабля було підсилення системи ППО навколо окупованого кримського міста. Відтепер ЗС РФ не зможуть скористатись зенітною установкою, яка входила в оснащення морського судна. Крім того, зазначається, що це був єдиний носій крилатих ракет "Калібр", який перебував в Криму — тепер і його відвели подалі.

Попередня згадка про МРК "Циклон" у Telegram-каналі публікувалась 16 березня. На світлині, наданій анонімним жителем Криму, було видно корабель, пришвартований посеред Севастопольської бухти "біля банок". На супутникових фото, отриманих 31 березня, ця місцевість спорожніла.

Флот РФ, ЧФ РФ, МРК Циклон, 16 березня Fullscreen
Флот РФ — Севастопольська бухта з МРК "Циклон"
Фото: Крымский ветер

"Циклон" — малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" ЧФ Росії. Це єдине нове морське судно, яке у 2023 році добудували в Керчі. Корабель здатен зробити залп вісьмома ракетами "Калібр", однак ніколи цього не робив. Також він має зенітну установку "Панцир-МЕ", яка здатна збивати цілі на відстані до 20 км і на висоті до 15 км. Як раніше писав Фокус, судно використовується саме як засіб ППО.

Флот РФ — деталі

Зазначимо, згідно з підрахунками українського командування, ЧФ РФ втратив до третини кораблів, які перебували у Чорному морі станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Більшість військових суден ЗС РФ підірвались після зустрічі з морськими безпілотниками MAGURA V5, — про це розповідали в ГУР Міноборони. Однак були втрати від крилатих авіаційних ракет. Перша така подія відбулась 13 вересня 2023 року: отримали пошкодження підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Останній удар ракетами ЗСУ завдали 24 березня. Ворог втратив вузол зв'язку, також було влучання по судноремонтному заводу та по чотирьох кораблях, які там перебували: "Азов", "Ямал", "Константин Ольшанский" та "Иван Хурс". На супутникових світлинах показали наслідки удару ракет SCALP: видно два влучання, один з яких пошкодив корму "Ивана Хурса".

Нагадуємо, 1 квітня генерал США Бен Годжес підтвердив, що Сили оборони України примусили РФ вивести більшу частину флоту з Криму. Тим часом OSINT-аналітики показали інфографіку, на якій видно, які саме кораблі втратила Росія.