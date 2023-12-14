ЗС РФ знайшли інше бойове застосування кораблям у Криму: що вигадав ворог

До складу Чорноморського флоту увійшло два додаткові корвети типу "Каракурт", виготовлені в Республіці Татарстан, розповіли аналітики.

Related video

Збройні сили Російської Федерації використовують кораблі як систему протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 13 грудня.

"Російські війська використовують морські кораблі для доповнення систем ППО в окупованому Криму", — йдеться у повідомленні.

Важливо

"Ржев" і "Удомля" стали до ладу: у Росії спустили на воду два корвети проєкту "Каракурт" (фото)

13 грудня речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що російські військові використовують малий ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт" як систему протиповітряної оборони на базі в Севастополі. З його слів, окупанти поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами типу "Каракурт", які виготовляються в Республіці Татарстан.

Крім цього, він наголосив, що до складу російських ракет типу "Калібр" входять від 40 до 60 іноземних деталей, зокрема мікроелектроніка.

Нагадаємо, у звіті за 11 грудня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Російська Федерація розширює військово-морський потенціал далеко за межі України та Східної Європи. В ISW вважають, що Росія може готуватися до майбутньої конвенційної війни з НАТО.

5 грудня у Новоросійську на чорноморському узбережжі РФ помітили малий ракетний корабель "Туча" проєкту 22800 "Каракурт". OSINT-розслідувач із ніком MT_Anderson показав супутникові світлини, на яких видно чотири російські МРК у трьох точках в Чорному морі.