"Ржев" і "Удомля" стали до ладу: у Росії спустили на воду два корвети проекту "Каракурт" (фото)

Це малі ракетні кораблі, які озброєні пусковими установками 3S-14 і можуть здійснювати запуски ракет "Калібр" та протикорабельні "Онікс".

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На Амурському суднобудівному заводі в російському Комсомольську-на-Амурі урочисто спустили на воду два кораблі проєкту 22800 серії "Каракурт" — корвети "Ржев" і "Удомля". Вони поповнять лави малих ракетних кораблів Тихоокеанського флоту РФ. Про це 28 вересня повідомило британське видання Naval News.

Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Микола Євменов з цієї нагоди заявив, що кораблі після завершення будівництва та випробувань "зроблять свій внесок в оперативну міць" російського військово-морського флоту.

Коротко про кораблі проекту "Каракурт"

Малі ракетні кораблі проєкту 22800 "Каракурт" спроєктовані Центральним морським конструкторським бюро "Алмаз" у Санкт-Петербурзі. Вони мають відносно невеликі розміри і водотоннажність, що позначається на характері їхнього бойового застосування. Кораблі призначені для виконання бойових завдань у прибережних водах, а також можуть пересуватися внутрішніми річковими комунікаціями.

Корвети також призначені для ураження стратегічних об'єктів супротивника, знищення надводних бойових кораблів і ворожих морських об'єктів самостійно і спільно з іншими силами, відбиття атак з повітря.

Крім того, вони можуть знищувати водолазів-диверсантів, проводити пошуково-рятувальні операції та надавати підтримку підрозділам берегової охорони.

Розміри та основні ходові характеристики корвета проєкту 22800:

довжина — 67 м;

ширина — 11 м;

осадка — 2,8 м;

повна водотоннажність — 860 т;

дизельний двигун М507Д-1 — 5884 кВт;

дизель-генератор ДГА-315-1 — 315 кВт;

максимальна швидкість — 35 вузлів;

оптимальна швидкість — 12 вузлів;

дальність плавання — 2500 морських миль;

автономний хід — 12 діб.

Корабель серії "Каракурт" вирізняється підвищеною мореплавністю, високою маневреністю, низькою радіолокаційною помітністю надбудови і корпусу.

Озброєння корвета

Основним озброєнням корабля є вертикальна пускова установка 3S-14, що складається з восьми осередків і яка розміщена в надбудові. Цей комплекс дає змогу запускати ракети "Калібр" і протикорабельні "Онікс", також передбачено запуск "гіперзвукових" ракет "Циркон".

Також корвет оснащений 76-мм гарматою АК-176МА і зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М". Корабель може нести безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Зазначимо, що один корабель проєкту "Каракурт" перебуває у складі Чорноморського флоту РФ. Це корвет "Циклон", який був прийнятий до складу ЧФ 12 липня 2023 року. Фактично це один із найновіших кораблів російського флоту.

Корвет "Циклон" Чорноморського флоту РФ

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Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про майбутнє Чорноморського флоту РФ. За його словами, є два варіанти — самоліквідація добровільна або примусова, причому другий варіант передбачає знищення російського флоту "за принципом нарізки салямі".