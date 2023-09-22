У Чорноморського флоту Росії є два варіанти майбутнього, — Данілов

Секретар РНБО зазначив, що знищення власного флоту під час наближення противника є "славною російською військовою рефлексією" і цю традицію варто продовжити.

Related video

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запропонував ЧФ РФ вибрати один із двох можливих варіантів своєї подальшої долі — безпечний або болючий. Про це він написав у своєму акаунті в соціальній мережі X (раніше Twitter).

"Два варіанти майбутнього для ЧФ РФ — самоліквідація добровільна або примусова. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва — Севастополь) і прилеглих територій — добровільне затоплення", — написав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що знищення власного флоту при наближенні противника є "славною російською військовою рефлексією" і повинно мати протяжність у часі та традицію наступності.

Другий варіант, запропонований Даніловим, передбачає знищення російського флоту "за принципом нарізки салямі". Секретар Радбезу попередив, що процес буде болючим, але "ЗСУ завдають високоточних ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури".

Нагадаємо, 20 вересня ЗСУ успішно вразили командний пункт Чорноморського флоту РФ під Севастополем. Цю інформацію підтвердили СтратКом ЗСУ і представник ГУР Андрій Юсов.

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі знову прогриміли вибухи. Удару зазнав штаб Чорноморського флоту. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, російським окупантам "неспокійно" в Криму вже давно, але цього тижня це особливо відчутно.

Також Фокус писав, що російські окупанти почали ставити в районі Севастополя димову завісу, але врятувати флот РФ від "дірки в штабі" це не допомогло.